Guardia asegura que Pablo Aránguiz lo agredió con un objeto contundente y lo amenazó: "No me sale nada matar..."

Este lunes Chilevisión Noticias informó de un grave incidente ocurrido en un local nocturno de Peñalolén, en el que está involucrado el volante de Universidad de Chile, Pablo Aránguiz.

Un guardia de seguridad, que no quiso revelar su identidad, acusó al futbolista de haberlo agredido afuera del centro de eventos Botánico a eso de las 12:30 de la madrugada de este lunes.

Un auto blanco con Aránguiz como conductor ingresó por una entrada que no correspondía y cuando el guardia le fue a hablar, recibió una violenta respuesta: "'Soy el de la U y a mí no me sale nada matar a un hueón', me dijo”.

Y continuó con el testimonio: “Este muchacho llegó en estado etílico y con mucha droga en el cuerpo. Yo le dije ‘córrete, si no tengo nada que ver con voh’ el problema lo estoy arreglando con él’. Ahí me dijo: ‘Te voy a pegarte los medios balazos'”. De repente me doy vuelta y siento un golpe en la cabeza con un elemento contundente“.

Dice que no pudo ver con qué lo golpeó, pero fue con un objeto contundente: “Para mí fue una manopla o con la cacha de una pistola. Fue de acero”.

“Te mentiría si dijera que alguien de su grupo se metió y me agredió. Él solo fue el que hizo esto”, añadió.

Asimismo, el guardia asegura que Aránguiz lo llamó a su teléfono, ofreciéndoles arreglar las cosas "de buena manera".

Actualmente, el trabajador está con licencia por 10 días tras la agresión: “Moralmente estoy mal. Yo trabajo en seguridad y este es un ambiente al que uno se expone siempre, sobre todo de noche. Uno en todas las fiestas saca gente drogada o que se pone a pelear y siempre me insultan que me van a matar y todo eso”.