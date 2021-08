Universidad de Chile enfrenta a Cobresal el próximo domingo a las 16:30 en el estadio El Teniente por la fecha 15 del Campeonato nacional, partido que marcará la vuelta de los hinchas universitarios a las gradas.

Los fanáticos azules acabaron rápidamente con las entradas disponibles y ocuparán el aforo máximo permitido en Rancagua (2000) algo que no ocurría desde el 5 de marzo de 2020, ante Everton en el Estadio Nacional, último encuentro que tuvo hinchas en las gradas.

Este jueves Gonzalo Espinoza conversó con los medios y fue consultado si el hecho de volver a jugar con la hinchada presente le generará ansiedad o nerviosismo, algo que fue descartado por el mediocampista, el que prefirió afirmar que está feliz.

"Más que ansiedad y nerviosismo es una felicidad que puedan volver nuestros hinchas a alentarnos, creo que por mucho tiempo lo necesitábamos. Es bueno que vuelvan en este momento, donde hemos ido consiguiendo triunfos y con ellos en cancha poder seguir dándoles alegría", afirmó el Bulldog.

Agregando que "volver a escucharlos va a ser lindo, estamos felices por la vuelta de la gente al estadio, si bien no será un estadio lleno como estamos acostumbrados, pero los que vayan van a alentar como siempre".

Espinoza además entrega detalles de la importancia que es para el equipo jugar con hinchas presentes. "Es una motivación extra, no va a ser a estadio lleno, me tocó vivir esos días mágicos con estadios llenos e ir de visita y ser local por la hinchada, así que no va a ser con esa cantidad de gente, pero felices. Es motivante, porque sabemos como es el hincha de la U, lo que ama a su club, así que es más motivante darle una alegría con ellos en cancha", cerró.