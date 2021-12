Universidad de Chile comienza a reestructurarse luego de haber vivido uno de los años más difíciles de su historia. Los Azules se salvaron en los minutos finales ante Unión La Calera y evitaron caer al descenso por segunda vez en el Campeonato Nacional.

Pero con ello definido, la nueva directiva y el proyecto de Luis Roggiero comienza a tomar forma. Esto llevó a que varios jugadores terminaran sus vínculos o fueran avisados que no estarán considerados para la temporada que viene.

Uno de ellos es Gonzalo Espinoza, quien pese a ser uno de los históricos no estará en el plantel. En conversación con De Fútbol se Habla Así de DirecTV, el volante dio detalles de lo ocurrido este 2021 con el equipo.

"Este año la relación con la directiva fue muy distinta, hubo momentos donde no sabíamos para quién trabajamos, nos dejaron un poco solos. No fue mala, pero me parece que no fue la correcta la relación que tuvieron con el plantel", recalcó.

Por otro lado, reconoció que el Superclásico fue un tema que quedará en el tintero. "Ganar en el Estadio Monumental fue una deuda pendiente. Ante Colo Colo siempre quisimos ganar, pero incluso haciendo buenos partidos no se nos dio. Es una deuda no haberle dado esa alegría a los hinchas".

La salvación del descenso y su mensaje a Cristóbal Campos

La U se salvó en la agonía ante Unión La Calera y evitó caer al descenso. Muchas dudas y especulaciones han circulado en redes sociales desde entonces, más que nada por los tres goles en 10' minutos hechos por un equipo que no anotaba desde hace ya varias fechas.

"Íbamos perdiendo 2-0, ellos hicieron su partido. Me da risa lo que dice la gente sobre la transparencia del partido. Remontadas así se han dado en el fútbol", defendió Gonzalo Espinoza. De todas formas y pese a la tortura que significó, para el Bulldog "lo del domingo fue lo más complicado que me tocó vivir en la U y a la vez lo más lindo".

El volante también reconoció que ha sido complicado asumir que ya no estará más con los Azules. "Aún no asimilo mi salida de la U, pero tranquilo con el último partido. Siempre entregué todo, en cada entrenamiento, partido, con aciertos y errores".

Finalmente, Espinoza reveló el consejo que le dejó a Cristóbal Campos, para muchos el arquero del futuro. "Le dije que se quedara y se consagre en la U, tiene un gran potencial, que es raro verlo en un arquero tan joven como él".

Universidad de Chile ya tiene listo su acuerdo con Santiago Escobar para ser su nuevo técnico y en los próximos días se dará el "Vamos" oficial al nuevo proyecto del club. ¿Lograrán borrar las malas campañas en los últimos tres años?