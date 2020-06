Fernando Cornejo revela el chaqueteo de Hernán Caputto a su pelo en su primer día en la U

En diciembre del año pasado, Universidad de Chile aseguraba la carta de uno de los jugadores más destacados del torneo nacional. Fernando Cornejo dejaba a Coquimbo Unido para firmar con los azules, uno de sus días más felices pero que estuvo marcado por una particular situación con Hernán Caputto.

El día en que el volante llegaba a estampar la millonaria en su contrato con el pelo rubio, se encontró de frente al técnico de los estudiantiles. "Me había hecho visos en el pelo, pero fue por el verano. Después me topé al profe Hernán justo cuando había ido a firmar y me tiró la talla de si iba a llegar el primer día a entrenar así", contó al CDF.

El hecho descolocó a Cornejo, quien no supo cómo reaccionar ante los dichos del DT. "No sabía si tomármelo bien o mal, así que al otro día me fui a cortar el pelo, llegué con el pelo negro", confesó entre risas.

Tras el chiste de Hernán Caputto, Fernando Cornejo decidió cambiar por completo su look y volver al pelo negro. Foto: Agencia Uno

Más allá de o extraño de la situación, el volante dejó claro que todo fue en tono de broma y solo lo hizo para no tener algún tipo de problema posterior. Así, para la presentación oficial del plantel, apareció con su pelo totalmente negro.

Finalmente, Cornejo explicó lo que será el regreso a los entrenamientos en la U. "No nos explicaron con mucho detalle, pero sí nos van a tomar los exámenes. Después vamos a entrenar en pequeños grupos, pero ahí el profe lo va a decidir. Llegando al CDA van a dividir zonas de entrenamiento, camarín y parte kinésica para cada uno".