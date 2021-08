Universidad de Chile venció a Curicó Unido hace dos fechas en una cancha barrosa dando vuelta el resultado y ganando como hace rato no lo hacía. Sin embargo, en esa jornada el portero Fernando de Paul reaccionó mal ante una tarjeta amarilla y fue expulsado del partido siendo posteriormente suspendido con tres fechas por el Tribunal de Penalidades.

Su sucesor en el pórtico azul es Cristóbal Campos, un joven portero de las inferiores del club universitario que tuvo que debutar en Copa Libertadores ante el Inter de Porto Alegre de Paolo Guerrero el año pasado y que no sólo tiene grandes capacidades bajo los tres palos, también es dueño de una fuerte personalidad y en el club lo ven como el heredero natural de Johnny Herrera.

La buena actuación del novel portero ante Universidad Católica genera la aceptable duda de saber qué hará Esteban Valencia cuando el Tuto esté habilitado ¿Quién jugará?

En entrevista exclusiva con Redgol, el Huevo cuenta que "el problema lo tiene uno, porque se suma esta experiencia de Campos, que jugó en Copa Chile y le ha tocado reemplazar a Fernando estas fechas de suspensión así que evaluaremos. Estas cosas como entrenador uno las analiza y no hay que desconocer que De Paul es el arquero titular del equipo, es el capitán, se ha ganado su espacio dentro del equipo y más allá de que entendemos que su reacción en la expulsión no fue la adecuada, entendemos que no correspondía, pero tampoco es para crucificarlo.

Agregando que "la mayor certeza que nos dan estas situaciones son de que chicos que han tenido un proceso y que han tenido la la paciencia, la capacidad de ir ganando experiencia y aprovechando sus espacios, creo que es la mayor ganancia que vamos a tener con las actuaciones de Cristobal".

Esteban Valencia además adelanta que los hinchas de Universidad de Chile deben estar tranquilos por lo que viene para el arco laico.

"Hoy la U tiene arqueros para hoy, mañana y unos cuantos años más y tenemos que estar contentos por eso", cerró.