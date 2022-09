Una de las polémicas que todavía se conversa luego del triunfo de Universidad de Chile por 2-1 ante Palestino por el Campeonato Nacional, tiene que ver con el gol anulado por el VAR a Darío Osorio, el que en su inicio marcaron posición de adelanto de Cristián Palacios.

Una jugada milimétrica donde el cuerpo de árbitros tuvo que ser ayudado con la tecnología, aunque hay algunos que todavía no les queda claro por las líneas arrojadas por el sistema.

"Las líneas utilizadas por el VAR en comparación a la cancha es lo que me llama la atención", comentó el periodista Marcelo Muñoz en TNT Sports, donde analizaron esta situación.

"Miren, por favor, las líneas en la cancha y compárenla con la franja de color de pasto. En la parte superior donde está el árbitro está a centímetros de que finalice y abajo está en la mitad. ¿Están medias chuecas las líneas? ¿Está chueco el pasto?", detalla.

En ese sentido, también explica cómo el sistema arroja estás líneas: "Haces un calco de la cancha y después salen automáticas. El calco está chueco o la cancha chueca", profundizó.

En la misma línea, Aldo Schiappacasse dio un punto con lo que pasó en el encuentro de Universidad Católica.

"En el partido de Católica no solo hubo un offside interpretable, además contó con asesoría, algo que no me había tocado. Donde José Cabero llamó a un guardalíneas", destacó.

Por lo mismo, cree que sí hubo un error con la posición de adelanto cobrada a la U es porque "tendrían que estar todas las líneas chuecas", finaliza.

