Escobar firme como roble en la U: "No daré un paso al costado y la dirigencia no me ha dicho nada sobre si puede ser mi último partido"

Santiago Escobar atraviesa un momento complejo en Universidad de Chile, luego de sumar su segunda derrota consecutiva ante Coquimbo Unido. A muchos hinchas se les acaba la paciencia con el DT colombiano, quien de todas maneras asegura no estar pensando en renunciar si tiene un mal resultado ante Palestino.

"Por ahora no daré un paso al costado. Antes de llegar a la U tuve ofrecimientos de clubes con contrato por dos años, pero acepté por un año acá porque lo consideré club grande y es un gran reto. No pienso hoy en dar paso al costado, tengo contrato hasta el 31 de diciembre. Mi mente está puesta en el proyecto", confesó Sachi en conferencia de prensa.

Agregó que "el día que yo vea que este equipo no corre o no disputa cada balón como el último, ahí uno dice que acá pasa algo. Pero a pesar de las derrotas hay entrega, corazón, actitud. Lo veo en jóvenes y en los de experiencia. Si hemos perdido no es porque los jugadores no quieran, solamente no hemos encontrado funcionamiento y es mi responsabilidad. Hago mi mea culpa".

Sobre la chance de que pueda ser despedido si cae ante Palestino, indicó que "esperamos a ver qué pasa, vivo el día a día, partido a partido, la dirigencia no me dice nada sobre si será mi último partido. Trabajaré con toda la confianza para brindar lo mejor el sábado. Me aferro a la disciplina y la honestidad. Espero que sea una noche de victoria para la familia de la U".

Para eso, indica que "me ilusionaron estos últimos dos partidos, aunque sean derrotas y si no se gana es difícil para el entrenador, porque los resultados mandan. Mi cabeza piensa en jugar bien y ganar, no puedo pensar qué pasará conmigo si perdemos. Vamos por esa victoria, no me rodeo en mi vida de gente negativa, solamente gente que me aporte, que me diga de frente cuando me equivoco. Ese es mi entorno".

Admite que "el momento no es fácil, pero se sale con optimismo, trabajo y resultados. Hay un análisis del juego, del resultado y esperamos tener más partidos como el último juego. Me estimulan los comentarios para sacar esto adelante. El grupo de jugadores tiene compromiso, disposición, sufre cuando perdemos".

Finalmente, se refiere a la chance de reforzar al club después de terminada la primera rueda. "No se ha hablado de posibles refuerzos para el segundo semestre, no hemos hablado de evaluación del primer semestre. Vamos para la fecha 10 y por ahora estamos en el día a día de los partidos, ubicar en mejor posición al equipo. La dirigencia evaluará al cuerpo técnico, eso pasa en todos los clubes, hacer diagnósticos y qué hacer para mejorar", remató Escobar.