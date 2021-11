El rector de la casa de estudios de Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, habló con Radio ADN en la previa del clásico universitario de la U como visita frente a la Católica por la fecha 31 del Campeonato Nacional. El Chuncho se juega la vida para no caer al puesto de la promoción a Primera B en medio de una crisis institucional profunda.

Pero no es sólo el desempeño en cancha lo que preocupa al mundo azul, sino la gestión de Azul Azul en los últimos años. Además, el arribo de los nuevos dueños de la concesionaria llegó en total secretismo y Ennio Vivaldi ya exigió que se transparenten los nombres a través de una carta formal.

“Es un motivo de mucha preocupación. Lo que uno siempre trata de enfatizar es que, por mucho que uno se concentra en una situación que a uno le preocupa, hay que entender las condicionantes que llevan al estado en que está. La situación como está no puede seguir, es invitar al desastre”, dijo Vivaldi.

La cabeza de la Universidad de Chile agregó que “no hemos tenido una respuesta directa pero sí el acuso de recibo de la carta. Entiendo que están interesados en conversar con nosotros. Si así lo quieren, por ley de lobby nosotros encantados les concedemos una entrevista”.

“La pregunta que a uno le inquieta más es por qué no quieren que se sepa quiénes son los dueños de la U. Si no se dice, se abre todo tipo de especulaciones. ¿Alguien se va a sentir incómodo por haber comprado acciones? Negarse a dar los nombres es más grave que no haberlo dicho espontáneamente. Nuestra solicitud no puede ser más clara”, complementó el rector.

Por otro lado respondió a Federico Valdés, el ex presidente de Azul Azul, quien también se sumó a los críticos de la actual directiva y propietarios, recordando que la casa de estudios podría romper el contrato y quitarle a la U el nombre y los escudos. Vivaldi fue cauto, pero dejó la opción abierta.

“No podemos quitarles el nombre por capricho, pero si se considera que hay cláusulas que no se han cumplido es posible. Esta es una institución del Estado y la normativa con la que deben comportarse es distinta. Es libre de opinar lo que quiera, pero nadie duda que si las cláusulas no se respetan puede declararse nulo”, expuso Vidalvi.

Por último, Ennio Vidaldi sentenció que “a través de esa carta queremos ser constructivos y no ofender a nadie. No es comprensible que no conozcamos la propiedad del club. Es invitar al desastre que esto esté en manos de una persona. Nuestro primer deber es entender lo que ocurre y solucionar constructivamente el problema. Esto deberíamos conversarlo más allá de los malos resultados porque es una cuestión de principios. Saber quiénes están detrás y cuáles son sus planes no son contingentes a la situación deportiva del club”.

