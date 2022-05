Uno de los que más ha destacado en la campaña del Campeonato Nacional en Universidad de Chile en esta temporada es el volante Lucas Assadi. El formado en casa ha sabido aprovechar los momentos, tanto con Santiago Escobar como con Sebastián Miranda, lo que tiene contentos a todos en los azules.

Si bien son sus primeros pasos, en algunos partidos como titular, el juvenil parece tener bien claro sus objetivos, aunque suenen bien optimistas: "Mis objetivos son consolidarme en este plantel, buscar una titularidad más continuamente y salir campeones a fin de año", destaca.

En ese sentido, el volante profundizó en sus dichos de apuntar por la copa, teniendo en cuenta lo lejos que están de los planteles que están luchando en la parte alta.

"Hay varios equipos que están en un buen momento, pero nosotros somos la U y tenemos que aspirar a lo más alto, tenemos que salir a ganar todos los partidos, demostrar nuestro juego que ha ido en mejora. Tenemos que pelear con equipos que están en buen momento, pero nosotros también vamos al alza y estamos pasando por un buen momento", precisa.

En ese sentido, Assadi destaca la confianza que le han entregado Miranda, donde asegura que apuestan por dar un gran salto.

"Me ha dado mucha confianza en que haga mi juego, que sea libre de la mitad para arriba, pero que también ayude en lo defensivo que es lo que más me cuesta. Lo conocía de antes, estuve en la selección sub 20 y ahora estar con él acá es lindo, es bueno y se ha visto una mejora, pero tenemos que seguir adelante con el partido que viene", finalizó.