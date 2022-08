La crisis en Universidad de Chile está desatada. Ya no se sabe quiénes están más cuestionados, si el entrenador, Diego López, los jugadores o la dirigencia de Azul Azul. Lo cierto es que Danilo Díaz les pegó a todos en la columna que publicó revista Tribuna Andes, pero se ensañó especialmente con los directivos, después de la contundente derrota ante Universidad Católica.

El Tenor del Pueblo y amigo de Redgol no tuvo empacho en criticar directamente a Michael Clark presidente de la concesionaria. "Duro momento para la U. Los dirigentes de Universidad de Chile, encabezados por (su presidente) Michael Clark, se fueron a los 75 minutos. Eludieron la responsabilidad. Hoy su presencia es un dolor de muela del juicio para la U", sentencia el antofagastino.

Por eso, Danilo pide derechamente la salida de los actuales controladores de la sociedad anónima que rige al cuadro universitario. "Si tienen un mínimo de cordura, de responsabilidad institucional e histórica, tienen que irse y vender. Gestionar la enajenación de sus acciones y largarse. Con ellos, el rumbo está perdido. Los responsables se conocen", puntualizó.

La dirigencia de Azul Azul después de la compra de acciones por parte de la consultora Sartor ha estado permanentemente cuestionada por hinchas y en general, la amplia familia azul. Incluso la parte disidente del directorio, encarnada en los representantes de la Casa de Bello, Carolina Coppo y Andrés Weintraun, hicieron oficial el descontento.

"Nos encontramos desde hace tiempo disconformes con la manera en que se administra y gestiona la concesionaria por parte de sus actuales controladores. Las diferencias no se reducen solo a los objetivos del fondo de inversión que es propietario, el cual no parece estar comprometido con la historia y tradición de la U, sino que también se extienden a otros aspectos, en particular al proceso de toma de decisiones y a la relación y comunicación del club con la hinchada", sentenciaron en una declaración pública de la universidad.

Lo que viene será especialmente preocupante. Universidad de Chile está apenas un punto por sobre la zona de descenso directo en la tabla de posiciones del Campeonato Nacional y el próximo 7 de septiembre tendrá un desafío importantísimo ante el colista, Coquimbo Unido, que ha sido denominado "la final del mundo".