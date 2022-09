La horrible presentación de Universidad de Chile ante Coquimbo Unido, un empate sin goles en que los azules ni siquiera registraron un remate a portería, dejó en total desconsuelo a uno de los históricos del cuadro universitario. Se trata de Cristián Castañeda, que jugó una década con la U en el pecho y bajó cuatro estrellas para el Romántico Viajero.

Pero todo lo bonito queda a un lado ante la pobre campaña del conjunto que hasta hace unas horas dirigió Diego López. Scooby Castañeda, que además de jugador azul fue ayudante de su hermano Víctor Hugo en 2016, está abatido. "No merecemos estar en Primera. ¡Cómo no vas a patear un tiro al arco! La situación en que estás...", lamenta en diálogo con Redgol.

El mundialista tira la toalla con la presente temporada. "No se ve nada, nadie gana una segunda pelota. Si juegas al pelotazo, gana la segunda pelota al menos para convertir una pérdida en un ataque. Pero nunca la ganan. No se ve por dónde. Los primeros minutos contra la Católica no me desagradaron. Pero ahora, nada", grafica el sanvicentano.

Consumada la salida de Diego López de la banca azul, el balance es paupérrimo: una victoria en nueve partidos del Campeonato Nacional. Castañeda dice que no es "de cambiar técnicos, pero mi hijo me decía '¿sabes papá? Tiene algo que ver. ¡Cómo no vas a patear al arco! A lo mejor (la salida) sea un remezón, porque no es posible", confiesa el ex defensor.

Cristián Castañeda: "No veo por dónde nos podemos salvar del descenso"



El problema es que el histórico Cristián Castañeda no encuentra respuestas al momento que tiene con depresión a la gran familia azul. "No veo cómo la U pueda hacer un gol de aquí a fin de año, y para salvarse debe ganar al menos dos partidos. O empatarlos todos y eso no es posible", saca cuentas el ex lateral.

"Lamentablemente no veo por dónde nos podemos salvar. Con el corazón en la mano y lleno de dolor, no veo por dónde. Salvo que los cabros chicos se iluminen y saquen esto adelante. Pero no hay quién meta una pelota de gol, no hay quién haga un gol... la verdad es que no se ve nada", resume el tetracampeón azul.

En una situación extrema, Castañeda quiere desafiar al actual plantel de la U. "Estamos mal, no lo veo con optimismo. Ojalá esté muy equivocado y me tapen la boca. Estoy dispuesto a recibir insultos, pero cada vez me convenzo más de que estoy en lo correcto. Hasta que demuestren lo contrario... pero se ve muy oscura la cosa", concluye el internacional.

Universidad de Chile puede complicar aún más sus opciones en el resto de la fecha 24, ya que si Antofagasta y La Serena ganan (visita a O'Higgins y recibe a Universidad Católica respectivamente), los azules quedarán en zona de descenso directo. Un precipicio que parece no tener final ni salida.