El portero Pedro Garrido se estrenó en el plantel profesional de Universidad de Chile y casi no tuvo tapadas, pero de igual forma recibió dos goles de Coquimbo Unido en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

Pedro Garrido tuvo una gran oportunidad. Y Mauricio Pellegrino se la dio a raíz del problema personal que dejó fuera de la delegación de Universidad de Chile a Cristóbal Campos, al menos para el partido que abrió la Copa de Verano, en el que los azules ... ante Coquimbo Unido.

El golero de 19 años salió al campo de juego del estadio Francisco Sánchez Rumoroso cuando el reloj marcaba las 19 horas y 17 minutos. Fue recibido por una ovación de la hinchada del Bulla, ubicada detrás del arco sur en el reducto porteño.

Y antes del partido, el portero que mide un metro y 86 centímetros tuvo una breve charla con Matías Zaldivia, quien fue recibido por una pifia estruendosa cuando el locutor del recinto lo nombró en la alineación del Romántico Viajero. De hecho, fue el ex zaguero de Colo Colo quien hizo entrar en juego por primera vez al joven guardián que tiene el semillero de la U con un pase hacia atrás.

Minutos más tarde, Garrido se complicó al jugar con el pie, aunque el rebote en Fabián Carmona le favoreció al "12", quien pidió calma y tomó el manso balón que volvió a sus guantes. El tiempo avanzó y el peñalolino no pudo tener una tapada. De hecho, se salvó por la impericia que Rubén Farfán suele tener en la definición. Por eso, el Rayo desperdició una ocasión difícil de mejorar.

La primera atajada de Garrido en la U fue muy fácil

Coquimbo Unido tuvo una pelota detenida que ejecutó uno de sus refuerzos, el "11" Matías Palavecino. El balón le llegó a Rodrigo Holgado, aunque el ex Curicó Unido no pudo inaugurar su segundo ciclo en el puerto con un gol y apenas impactó la pelota, que llegó muy fácil al cuerpo de Pedro Garrido.

El cronómetro marcaba 33 minutos y medio y el guardavalla pudo enguantar un balón por primera vez en el equipo profesional de Universidad de Chile. Una acción fácil, pero para un arquero suele ser importante la primera intervención con las manos en un juego. Y la del "12" fue positiva. Y pocos minutos después, en los 40' de la parte inicial, el mismo Palavecino estrelló un remate en el poste cuando era imposible llegar para el Sub 20.

Galani le dio el primer golpe al joven Pedro Garrido

Casi en el cuarto minuto del segundo tiempo, llegó la apertura de la cuenta a favor de Coquimbo Unido. Sebastián Galani le ganó una disputa a Emmanuel Ojeda. Luego recibió un pase de Palavecino y quedó con el espacio suficiente para aplicar la Ley del Ex. El "7" de los filibusteros sacó un remate rasante que se coló en la parte inferior derecha del arco defendido por el meta de 19 años, Pedro Garrido.

El ex seleccionado Sub 20 -quedó atrás de Vicente Reyes, Thomas Gillier y Eduardo Villanueva en la consideración de Patricio Ormazábal- no pudo hacer mucho, pues la pelota entró en un sector muy difícil para él.

Un penal de Holgado, el segundo tanto en el arco de Garrido

La defensa de Universidad de Chile sufrió mucho con las transiciones coquimbanas. Y en una de esas acciones, que comandó Rodrigo Holgado, llegó una infracción dentro del área de Yonathan Andía sobre Fabián Carmona que el juez del encuentro, Fernando Véjar, no dudó en sancionar.

Y fue el mismo "9" de los Piratas el que ejecutó la pena máxima con una calma pasmosa y prácticamente un pase a la red para estirar a dos la diferencia en el marcador ante el inexperiente golero. Fue entonces que Mauricio Pellegrino movió la pizarra y mandó a la cancha a Nery Domínguez, Jeisson Vargas y el Chorri Palacios. Con esos cambios, Leandro Fernández se ubicó como una especie de extremo por el costado derecho. Pero la escuadra azul no pudo descontar el resultado y cayó por 2-0.