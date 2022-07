Diego Rivarola transparenta por qué se fue de Azul Azul: "No he escuchado a Michael Clark decir para qué vino a la U"

La previa del Superclásico que disputarán Universidad de Chile y Colo Colo este domingo, por la vigésima fecha del Campeonato Nacional, ha estado marcada por la desesperanza de los Azules, que se encuentran en un momento crítico y arrastran tres años de campañas para el olvido, contra un Cacique empoderado en el liderato de Primera División.

Y los históricos no eluden lo evidente. Es el caso de Diego Gabriel Rivarola para quien "el momento de la U hace años es pésimo, es malo, y así y todo se preparan de manera distinta los jugadores, los medios y los hinchas".

En diálogo con el programa La Tribuna de Inicia Deportes, el mendocino apunta a la dirigencia de Azul Azul. "Cuando uno habla de pésimo, habla más allá de lo futbolístico. En lo futbolístico, la U viene de años haciendo malas campañas. Nos guste o no, es la realidad. No podemos encontrar un equilibrio futbolístico o de resultados. Y desde lo institucional, se nota que hay poca claridad de lo que efectivamente quieren los dueños del club", lamentó.

Por esta razón, Rivarola cree que "las expectativas no son las mejores y lamentablemente es la realidad para todos los que somos hinchas de la U. ¿Y cuál es la solución para este momento? Podemos llegar a tenerla, pero tampoco nos corresponde. Hoy les corresponde a los dueños y lo que uno ve, sobre todo en la nueva administración, es preocupante".

"No he escuchado a Michael Clark decir qué quiere para el club"



Después del retiro, Diego Rivarola trabajó una década en Universidad de Chile, pero terminó abandonando su cargo el último año para iniciar una carrera en las comunicaciones. Al transparentar las razones de su alejamiento, no tiene dudas en mencionar el irregular rumbo que ha tomado la U con sus últimos regentes.

"En vez de pensar si el problema está en el técnico o en el jugador, ¿no será un problema de claridad institucional en el club? ¿A qué apuesta el club? ¿A los jugadores jóvenes? ¿A ganar el torneo nacional? ¿A ser un equipo de venta de jugadores? ¿Apuesta a ganar la Copa Libertadores? Después de tantos años de inestabilidad, es lo primero que empezaría a ordenar", sentencia el ex atacante universitario.

"Lo que necesita la U es ordenarse desde arriba hacia abajo. Lo hemos intentado al revés, de abajo hacia arriba, y me parece que no ha dado resultados. ¿Por qué no ordenamos bien desde arriba? ¿Qué quieren? No sabemos, y no he escuchado a (Michael) Clark decir qué es lo que quiere, para qué llegó. Ahí está uno de los principales problemas", explica.

Rivarola asume que "los problemas venían de épocas anteriores... pero uno sabía y pueden haber apostado mal, a lo mejor querían jóvenes para venderlos, como después de Jorge Sampaoli y Federico Valdés, con José Yuraszeck y Carlos Heller, que apostaron y les salió mal. No fue una buena dirección", sentencia el ex ariete.

Preo el ídolo azul cree que en este momento "es hora de parar la pelota" y que es necesario "revisar nuevamente el tema administativo". "Yo estuve dentro, conozco cómo se manejan las administraciones y los directorios. Y por algo no estoy en la U, me fui y por algo no me involucré más", reconoce Rivarola.

"Me fui un poco desganado. Hace un tiempo que venía con intenciones de dar un paso al costado, por las cosas que uno ve. Hay cosas que uno pudo o no llegar a ser y no se dieron. O uno no ve las posibilidades y empieza a buscar otras alternativas, desde el desgano o del poco lugar en que estaba", advierte el legendario artillero.

"La verdad es que hace un tiempo estaba bastante desganado, porque veía que estaba en un lugar donde no tenía mucho más que hacer ni mucho crecimiento, tampoco. Nunca hubo intención de la administración que yo creciera, por eso di un paso al costado. Pudo ser antes, pero con el tema de la pandemia no era fácil tomar determinaciones", concluye.

Recuerda que podrás seguir todas las alternativas del Superclásico que se disputará este domingo en Talca entre Universidad de Chile y Colo Colo, a través de Redgol y todas sus plataformas. Tendremos presencia in situ en el Maule, con toda la antesala, estadísticas, formaciones, polémicas y reacciones del duelo mayor del fútbol chileno.