Los azules tenían dispuesto entrenar en doble turno esta jornada, pero el técnico Diego López determinó no realizar la práctica vespertina y volver el sábado a los trabajos. Según el periodista de TNT Sports, Marcelo Díaz, esto se debe a que no quiere sobrecargar físicamente al plantel y dedicarse a resolver detalles futbolísticos.

Diego López suspende la doble jornada de entrenamientos de Universidad de Chile: "El equipo no necesita más carga física"

Universidad de Chile había programado la semana de entrenamientos con jornada doble para el miércoles y viernes, pensando en el trascendental encuentro ante Coquimbo Unido por el Campeonato Nacional, que puede definir la lucha en la zona de descenso.

Eso sí, en esta jornada hubo un cambio en la planificación de parte de Diego López, ya que solo tuvieron el entrenamiento matutino para luego dirigirse a sus hogares y regresar el sábado al Centro Deportivo Azul. El domingo tendrán libre por el Plebiscito.

Algo que precisa Marcelo Díaz, periodista de TNT Sports, quien detalla la agenda del plantel de Universidad de Chile con la modificación de esta jornada.

"Dentro de la planificación que tenía Universidad de Chile durante toda esta semana, estaba presupuesto que hoy día se haga un trabajo de doble turno, pensando que el día domingo es el proceso eleccionario y que los jugadores tienen que ir a votar, porque son obligatorias, por lo tanto no se va entrenar el domingo", comenzó explicando.

"Hoy se suspendió la práctica de la tarde. Eso se debe, según lo que me señalan, es que el equipo no necesita más carga física, sí otras cosas de los entrenamientos, pero físicamente ya no necesitan trabajar. Solo en detalles futbolísticos, donde se enfoca Diego López, por lo que se suspendió la práctica de la tarde", detalla Díaz.

En ese sentido, la U tendrá tres entrenamientos más antes del choque ante Coquimbo Unido, partido programado para el miércoles a las 15:30 horas en el estadía Elías Figueroa de Valparaíso.

Revisa la información azul: