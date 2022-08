La mala campaña de Universidad de Chile en el Campeonato Nacional pega fuerte en la interna del camarín azul, donde ya se han corrido rumores de que si siguen por este camino se puede terminar el ciclo de Diego López al mando.

Por lo mismo, el técnico uruguayo aclara esta situación, asegurando que no está disgustado por lo que se habla y que solo están mentalizados en salir del mal momento.

"¿Molesto yo? No escuché nada. Molesto estoy con los resultados, después explicar lo que se ve en los entrenamientos y no en los partidos, pero hay variables. Molesto con los resultados, solo con eso. El trabajo nosotros estamos comprometidos y le vamos a dar siempre en revertir la situación donde nadie nos metió, nos metimos solos y tenemos que salir solos. En buen sentido, como equipo", comentó López.

En esa línea, precisa que no se le ha pasado por la cabeza una salida anticipada de Universidad de Chile, dejando que tiene firmado un contrato que va cumplir.

"Tengo contrato hasta diciembre. En el fútbol todos sabemos que se precisan de resultados, que en estos momentos no estamos teniendo. Soy consciente de eso. Tenemos que tratar de dar el máximo para dar vuelta la situación y pagar la confianza que me dio el club", precisa.

Por lo mismo, asegura que está bien que salga gente a quitarle el respaldo por su trabajo, porque entiende que está en un equipo grande, pero pese a todo se siente respaldado dentro del club.

"Está bien que cuestionen si los resultados no están, yo estoy en un equipo grande. No me parece mal si los resultados no se ven. No me molesta para nada. Creo que es normal, más allá de lo que yo sienta. Es algo normal. En qué club no hay gente molesta con los resultados si no hemos ganado. Es algo normal. Valoro y quiero dar vuelta la situación, siento confianza. En otro momento quizás no estaría más el entrenador. Yo siento confianza en estos momentos. Normalmente el DT. no estaría de acuerdo con los resultados negativos que hemos tenido", enfatizó el uruguayo.

En esa autocrítica que pone sobre la mesa, destaca que no es que esté fallando el funcionamiento, que son pequeños detalles los que están marcando su andar en el torneo.

"Nosotros hemos estado en otros equipos y nos ha costado bastante también por los resultados. El funcionamiento en algunos partos ha sido bueno, pero faltan detalles. El otro día nos hacen un gol por un error nuestro, por una salida que no teníamos que hacer. Son pequeños detalles, cometemos medio error y nos hacen un gol, tenemos que estar más concentrados. En el funcionamiento no estoy de acuerdo y creo que se ha ido mejorando. Después explicar que mejoramos y perdemos es complicado", finaliza.