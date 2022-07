Ad portas de jugar su primer Superclásico ante Colo Colo, el DT de Universidad de Chile, Diego López, visitó el estudio de Todos Somos Técnicos, de TNT Sports, donde apuntó al amor propio para sacar adelante un encuentro que se le ha vuelto desfavorable al Romántico Viajero. “Eso es lo lindo del fútbol. Escuchaba opiniones en los medios y muchas veces lo que tratamos de hacer los técnicos en esos momentos, es que los jugadores entiendan que las estadísticas son todas negativas y eso está bueno, porque tienes para agarrarte de eso para encontrar la rebeldía, las ganas de ir a jugar y revertir una situación. Pero si empiezas a ser positivo, a trabajar positivo en la semana, hay un grupo sano, un grupo lindo de grandes que ayudan a los jóvenes. A los grandes los veo que tratan de ayudar a los jóvenes, las responsabilidades de los jóvenes que la empiezan a agarrar y esa rebeldía para cuando las estadísticas negativas puedas transformarlas”, analizó.

“Son partidos distintos, especiales, son duelos que interesan más a la gente. En estos partidos, los clásicos no gana siempre el que llega mejor, lo he vivido como hincha, tu equipo no llega bien y después en el clásico juega. Tenemos jugadores de categoría y puede pasar eso”, abundó.

De pasada, recalcó que “sabía que no sería fácil, sobre todo el principio. Los técnicos estamos acostumbrados a luchar. En mi carrera, nadie me regaló nada. Eso me impulsó y me atrajo la U como pasión, porque tiene mucha pasión atrás, mucha gente, y esas cosas fueron positivas”.

“Darío Osorio debe seguir creciendo en la U”

Hablando de jóvenes prospectos, el DT de la U manifestó que Darío Osorio tiene un gran potencial, pero que debe explotarlo de azul. “Es un jugador que creemos que tiene características para jugar en cualquier parte del mundo, en cualquier liga y cualquier equipo importante. Lo que sí, debe seguir creciendo y lo mejor es que lo haga acá (…) Es de esos futbolistas que se saca dos jugadores en velocidad sin problemas, pero esas cosas no se las tenemos que quitar, al contrario, lo tenemos que ayudar en el retroceso y eso lo ha entendido. La libertad hay que dárselas en los últimos 20 metros, nosotros tenemos que ayudarlos para llegar hasta ahí. ”, aseveró.

Asimismo, apuntó que “en Uruguay también pasa, que se van muy jóvenes. En Italia, por ejemplo, se encuentran con otro idioma, después de los entrenamientos están solos, es una adaptación que lleva su tiempo. Es importante eso. Prefiero que explote y se mantenga jugado rodeado para que después esté maduro y no vuelva”.

Finalmente, aplaudió la sangre nueva que hay. “Yo pensé que el impacto iba a ser mayor, pero nos encontramos un plantel joven. Fue más fácil la adaptación acá que allá. Estamos contentos con la recepción de los jugadores, sobre todo los jóvenes. No sólo la intensidad con pelota, sino con la recuperación, eso cuesta un poco más. Queremos tener un equipo más corto y eso no se logra en un par de meses, sino que con más tiempo”, concluyó.