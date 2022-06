El tema de Hernán Galíndez complica también al entrenador de Universidad de Chile, Diego López, a la hora de poder conformar una formación para el duelo por Copa Chile ante General Velásquez, programado para el lunes en Santa Laura.

Si bien en el primer partido la ventaja fue para los azules, donde atajó Cristóbal Campos, ha sido complejo no poder contar con el meta, que repitiendo la fórmula, también quedará al margen de la revancha en Santiago.

"Es claro que no es una situación normal. Yo he tenido una conversación importante con él el día sábado. Prefiero mantenerlo en privado. Los jugadores de calidad son siempre importantes, más si los tienes. Es un jugador de selección, los jugadores de calidad son bienvenidos, él está acá y si se queda es importante para el club. El jugador en el partido anterior no estuvo por una decisión que tomamos y, en este caso, también protegiendo la situación. Está entrenando diferenciado y no lo tendremos para el día lunes, pero está claro que está entrenando como un profesional y esto es parte de que le podamos dar una mano en todo sentido", comentó López.

En ese sentido, una de las interrogantes que se tiene es saber de la condición de Galíndez para el entrenador, para tener conocimiento si lo tiene considerado como el meta titular o llegó el momento de Campos.

"En este momento nosotros estamos jugando con Campos y en estos momentos no está jugando por otras razones y no tenemos a Galíndez. Así que en el momento que tengamos los dos van a ver mi decisión. Por el momento no hay respuesta. Pero un técnico, se lo dije a los jugadores, quiero tener dos laterales derecho que peleen el puesto en los entrenamientos y en el arco lo mismo, yo quiero calidad. Cuando estén en igualdad de condiciones veremos respuesta", precisa.