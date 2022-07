Universidad de Chile está tratando de apartar todos los comentarios negativos en la previa del Superclásico ante Colo Colo, el que disputarán el domingo a las 13.30 horas en el estadio Fiscal de Talca.

Fue el propio entrenador de los azules, Diego López, quien frena en seco las opiniones de pensar en una nueva caída ante los albos, porque asegura que no está en su trabajo.

"Si pensáramos en eso, no nos presentamos. Así que no me lleves a pensar en una derrota. Claro que está (la opción de perder), pero yo no la pienso", destacó López en conferencia de prensa.

Por lo mismo, tampoco asegura que mantiene en su mente situaciones negativas que puedan suceder si vuelven a ser derrotados, donde se podría complicar su trabajo y la U en la tabla de posiciones del torneo.

"Todas las cosas que han dicho no me preocupan, lo que sí es que el equipo llegue bien, fuerte, sobre todo mentalmente, que esté concentrado, piense en positivo y piense en ganar. Después están los resultados, está la derrota, el empate y la victoria. Nosotros en todos los partidos pensamos y tratamos en salir a ganar. La presión, sé que vine un equipo grande, sé que más allá de los proyectos tienen que estar acompañados de resultados. Somos grandes, somos conscientes, no es primera vez que estoy en un equipo grande, pero no es el problema solo de los equipos grandes. He entrenado equipos en Italia de mitad de tabla, pero hay objetivos, que si no llegas a ellos es difícil la situación. Hemos vivido todo tipo de decisiones como jugador y entrenador , pero uno piensa todo en positivo", detalla el entrenador uruguayo.