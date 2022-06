El tema del arco de Universidad de Chile sigue siendo una polémica en el elenco azul. Esto debido a que Hernán Galíndez quiere irse para retornar a Ecuador, algo que al DT Diego López no le complica en lo absoluto por el rendimiento que tiene Cristóbal Campos, el canterano de la U.

"Hoy el arquero nuestro es Cristóbal, me gusta mucho, me da mucha seguridad. La verdad es que me gusta bastante. No puedo hablar de Hernán Galíndez hoy porque no está entrenando con nosotros. El arquero que tengo hoy es Campos y me gusta mucho", confesó en conferencia de prensa post partido.

También se le consultó sobre la posibilidad de traer un refuerzo extranjero u otro arquero en caso de que se vaya Galíndez, lo cual prefirió evitar para no darle paso a la especulación sobre ese asunto.

"Es una suposición decir si se va Galíndez, no puedo comentar algo que no ha pasado. No puedo contestar esa pregunta. Pero debemos prepararnos para todo, lo importante y lo que es claro es que el arquero lo tenemos", manifestó sobre Campos.

"Me gusta y para mi gusto, donde lo vi jugar, prefiero hablar de lo que tengo hoy, que es Campos. Estoy conforme", siguió respaldando al meta que da toda la impresión será el titular durante el segundo semestre.

López finalmente comentó que "después se verá lo de Galíndez, porque primero está la persona. Entrena como profesional (diferenciado), pero preferimos esta forma (no convocarlo). La situación es clara, es esta y ya veremos lo qué sucede".