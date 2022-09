Los dichos de la pareja de Felipe Seymour, Juli Zeitune, en un programa del canal ESPN, han estado latentes en la actualidad de Universidad de Chile, donde el mismo capitán azul contó que tras las críticas tuvo que conversar con Diego López y sus compañeros.

Una situación en que el entrenador uruguayo no se había manifestado en público, pero que no quiso ahondar en la situación.

"Lo maltraté (risas). De los comentarios de la pareja no voy hablar nada, cada uno es responsable, ella se hará cargo. Con Felipe hablé, como dos personas grandes y nada más", comentó López.

Más allá de eso, el uruguayo asegura que en su trabajo están dispuestos a escuchar críticas, cuando los resultados no salen, porque algunas son constructivas. Eso sí, aclara que no escucha aquellas que pasan la línea de lo personal.

"Nosotros tenemos que poner todo en la balanza. Como entrenador y cada jugador ver lo que es mejor para la U. Muchas veces tenemos que dejar cosas de lado, si son graves no. Se han dicho muchas otras cosas. Yo no leo mucho, pero te llegan cosas. Si uno se pone a ir tras todo eso pierde tiempo y energía. Tenemos que concentrarnos en la cancha, porque es donde podemos entregar respuestas concretas. Declaraciones de un ex jugador que habla mal de la U, declaraciones externas periodísticamente no me meto. En el momento que critican mi trabajo y no la persona están en todo su derecho", precisa el entrenador.

Por lo mismo, asegura que en este momento deben aceptar este tipo de situaciones, pero que no deben pasar a faltar el respeto a las personas.

"Está claro que los resultados no se dan, está bien que se analice con respeto, las críticas ayudan a crecer. Cuando en un equipo grande las cosas van mal y aparecen voces, lo que no gusta para nada es que se digan mentiras, eso molesta", finaliza.