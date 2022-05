El secreto a voces finalmente se hizo público y este martes Diego López se transformó en el nuevo técnico de Universidad de Chile. El entrenador uruguayo toma las riendas del Romántico Viajero con la misión de sacarlo de la crisis que arrastra desde hace ya varias temporadas.

En conversación con el sitio oficial del club, el DT explicó las razones que lo llevaron a aceptar el desafío. "Venir a la U es un paso muy importante en mi carrera. Vengo de un fútbol totalmente distinto. Me tomé la satisfacción de ir a Peñarol, del que soy hincha. No pensaba quedarme en Sudamérica", lanzó.

Para Diego López, "la U se asemeja a lo que es Peñarol, tiene una gran hinchada y la gente acompaña cuando el equipo va mal. Después uno se empieza a interiorizar de lo que es la U y ve que hay mucha pasión de atrás. Esa es una de las cosas que me llevan a estar aquí hoy. Es una hinchada fiel, uno piensa que cuando ve a una así en momentos negativos, lo que será cuando anda bien".

Pero una de las sorpresas del DT fue que reveló que al Bulla lo tenía en la mira gracias a un viejo conocido. "He seguido al club porque he tenido un amigo que jugaba el año pasado. Vi que últimamente está pasando por momentos difíciles. Cuando uno conoce estas cosas y se tiene confianza para venir aquí, tratar de mejorar lo que es la U, con mucho sacrificio y trabajo". Los únicos con los que ha cruzado camino son Joaquín Larrivey y Ramón Arias, dos que ya no están.

Aunque más allá de todo, Diego López necesita responder a la confianza con un alza en el equipo. El uruguayo, eso sí, es claro en señalar que "no quiero decirle al hincha de resultados, sino de trabajos. Eso vamos a dar a este equipo, la hinchada se lo merece".

"La idea que tenemos nosotros es tratar de tener un equipo con el que la gente se identifique. Para eso uno tiene que hablar poco y tiene que demostrar mucho. A eso apostamos, al trabajo, día a día. La gente de la U se merece ese respeto", agregó.

En esa misma línea, el DT enfatizó en que "resultado no prometemos, sí mucho trabajo. Que sea un equipo competitivo, intenso y que no dé una pelota por perdida. Cada equipo que juegue contra la U tiene que darse cuenta que puede perder y se encontrará a un equipo duro".

Además, Diego López recalcó que "nosotros no exigimos jugadores para venir. Lo que pretendemos es hacer las cosas juntos. Creemos que eso es importante. Viene gente nuestra y del club al cuerpo técnico. La idea es que la adaptación a la U sea lo más rápido posible y cuando hablamos de unión el ejemplo claro es ese (...) Si soy hincha de la U y veo un equipo que no es vistoso, pero que pelea, de jugar, de no dar una pelota por perdida, eso transmite. Eso crea una ilusión importante al hincha".

Su primera impresión de la U y el fútbol chileno

Diego López estuvo presente en la fecha pasada, cuando la U derrotó a Huachipato por 3-2 en el estadio Santa Laura. Su primer acercamiento con el fútbol chileno lo tuvo en el estudio del torneo, quedando sorprendido por quienes hoy pelean el liderato.

"Nosotros sabemos que es un campeonato competitivo, que hoy tiene equipos que son sorpresas como Unión Española o Ñublense, que uno se los imagina por nombres más abajo. Hoy son competitivos", destacó.

Tras ello, Diego López alabó el Centro Deportivo Azul. "Recorrí el CDA y, sinceramente, yo que vengo de la otra parte del mundo y sé lo que son los centros de alto rendimiento, y este es uno muy completo. Une a los juveniles con el primer equipo, que se cruzan en los corredores y eso le hace muy bien a los más jóvenes. Eso está muy bueno para ellos. Es un equipo que tiene todo, así que hay que darle mucho trabajo".

El técnico no se quedó ahí y elogió a los juveniles que hoy viste la camiesta de la U. "Fui a ver el partido y me encontré viendo a mucho jugador del club que tienen una gran proyección. Esto habla bien del club y el proyecto, no es normal. Navarrete, Osorio, Assadi, Morales, Tapia… Cuando uno ve tantos juveniles y ve un gran potencial, este fue uno de los motivos para venir. Nos gusta trabajar con jóvenes".

Diego López también tuvo palabras para Sebastián Miranda, quien intentó dejarle el equipo en las mejores condiciones. "No es fácil cuando uno es interino, porque sabe que va a tomar un equipo por un tiempo limitado. Él lo ha hecho muy bien, se está formado en las juveniles y el otro día viendo al equipo nos gustó. Es lo que nosotros trataremos de seguir y mejorar, la intensidad en la que creemos".

Universidad de Chile cierra así su búsqueda de entrenador y se prepara con todo para levantar el rumbo en la segunda rueda. La obligación es escalar en la tabla de posiciones, con la ilusión de pelear en la parte alta, algo que hace mucho no disfrutan.