Cristián Caamaño ve un futuro negro en el clásico en Universidad de Chile: "No tiene cómo protagonizar el partido"

Pese que Universidad de Chile viene de una semana más tranquila, luego de su triunfo ante Unión Española, ahora tiene un desafío mayor donde deberá enfrentar el clásico universitario ante Universidad Católica por el Campeonato Nacional.

Un encuentro, por cómo vienen los azules en la temporada, es muy difícil para la U, según menciona el periodista de Deportes en Agricultura, Cristián Caamaño, quien no le da ninguna chance al equipo bullanguero.

"Primero porque no tiene juego. Segundo porque no tiene cómo sostener el balón. Le preguntamos a Tapia (Ignacio) si era una deficiencia individual o era producto de la ansiedad y presión que vive el plantel, y no tuvo una respuesta acorde a lo que uno puede esperar. Dijo que eran situaciones de partido, que están en vías de mejora y que esas cosas se están trabajando", comenzó explicando.

"Más allá del cambio de esquema de Universidad Católica, la U no tiene cómo protagonizar el partido, más allá de un pelotazo que pueda capturar Ronnie Fernández y el circunstancial compañero que puede ser Junior, Cristóbal Muñoz o el chico Osorio. Ni Felipe Gallegos, Poblete ni Brun han estado a la altura con un mediocampo frágil. Vargas encara pero no empieza a organziar el juego", enfatiza Caamaño.

Por lo mismo, pese a que se ha planteado un cambio de esquema en Universidad Católica, que viene en una mala racha, para el periodista es un rival con más poder colectivo que los azules.

"A media que Católica le maneje la pelota, algo que hace habitualmente, porque no va cambiar su ADN en este partido, ni va mover un equipo muy directo. Si está Leiva, Gutierrez, Buonanotte es de mucga posesión, con un mediocampo sin un mediocampista central natural. Paulucci desperdicia ese jugador, no pone a Galani y pone jugadores de buen pie para dar la primera salida con profundidad al equipo. De ese punto de vista, ni si quiera individual, recuperando un par de matices de su juego es muy superior a la U. Los dos Tapia ante Unión, o todo el bloque defensivo, permitieron 23 remates desde el área", finalizó.