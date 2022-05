Los caminos de Universidad de Chile y el técnico uruguayo Diego López se comienzan a juntar, como el reemplazante del puesto que dejó vacante Santiago Escobar por malos resultados en el Campeonato Nacional.

En ese sentido, el periodista de Deportes en Agricultura, Cristián Caamaño, asegura que nuevamente la dirigencia de Azul Azul está apostando por un nombre, lo que puede traer problemas.

"La U se equivocó tanto en la elección de entrenadores, porque esto es apostar, no es estar convencido, apostar por alguien. Si tu vas a buscar al candidato uno, Lasarte, que tiene un modelo, que ya la conocemos. No voy a decir si es más o menos. ¿Por qué vas por Lasarte? ¿Qué modelo de juego tiene? ¿Cómo es su relación con el plantel? Después por Beñat San José, que tiene otra forma y personalidad. No tienen nada que ver. Diego López lo mismo, no tiene nada que ver. Pónganse de acuerdo", comienza analizando Caamaño.

En ese sentido deja la interrogante abierta por la situación de López, a quien considera una apuesta, ya que la mayor parte de su carrera la ha realizado en Italia, sin grandes éxitos.

"En este momento en Sudamérica, ni siquiera te hablo de técnicos chilenos, ¿no había mejores alternativas que Diego Lóez? Más allá de que en dos años, que tuvo una operación de cadera, ¿no hay mejores que él?", precisa Caamaño.

Por lo mismo, el periodista vuelve a golpear la mesa con lo que está realizando la directiva de la concesionaria, que nuevamente no tiene claridad el camino que quiere seguir adelante con Universidad de Chile.

"Traes a Diego López, un técnico a la italiana, defensivo, lo dice Mauricio Pinilla, trabaja mucho lo defensivo, la concentración y lo que menos tiene la U es eso. La U necesita otro tipo de entrenador. Insisto, no es contra Diego López, pero creo que si tu vas a tratar de sacar a la U del pozo, qué es lo que hizo Colo Colo cuando estaba último, fue a buscar a Gustavo Quinteros. Qué hizo Católica cuando se vio en una crisis, de inmediato Ariel Holan. ¿Qué hace la U? Está en una crisis aún peor, va a buscar una apuesta en Europa como Diego López", finaliza.