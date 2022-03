Luego del empate de Universidad de Chile, donde Curicó Unido les igualó en los descuentos, el periodista de Deportes en Agricultura, Cristián Caamaño, analiza el juego de los azules, donde asegura el temor que le dio al plantel de Santiago Escobar cuando pasó en ventaja. Eso no es todo, porque enfatiza en lo mal conformado del plantel, que no tiene hombres para ser fuertes de mente en esos momentos.

En Universidad de Chile todavía lamentan el empate 1-1 ante Curicó Unido en el Campeonato Nacional, donde la visita les igualó el marcador cuando se jugaban los descuentos del encuentro, que deja nuevamente colgando de un hilo a Santiago Escobar.

Algo que, según el periodista de Deportes en Agricultura, Cristián Caamaño, sigue encendiendo alarmas en la U, un equipo que sigue teniendo muchos problemas y que no cuenta con los jugadores que enfríen el encuentro.

"Esto marca el cómo se termina conformando el plantel. Cuando queda 1-0 nadie puso la pelota al piso, nadie puso la inteligencia para jugar. Están trayendo jugadores que no son columnas para el equipo. No está el central que da dos gritos y se va ordenar el equipo. No está el volante central que dice 'muchachos hay que jugar corto' y no está el 10 que guarda la pelota y no se la quita nadie", comenzó analizando Caamaño.

Para el comentarista deportivo esto tiene que ver con el alma del equipo, que no cuenta con capacidad para resolver en cancha y, en este caso, para defender la victoria en los últimos minutos.

"Cuando se pone 1-0 la U despejó cinco balones a la tribuna, cuando la jugada marcaba toque corto para el costado y salir jugando. La U tenía un susto, el equipo no sabía qué hacer cuando estaba en ventaja y entendía que esa forma era tirándola para afuera", detalla Caamaño.

Por lo mismo, nuevamente llama a poner atención con lo que está pasando con Universidad de Chile, donde ahora también está perdiendo el poder de convertir de sus delanteros.



"Si el argumento es ponerse en ventaja y salvar el partido como de lugar, está claro que no va resultar. No generó una jugada de peligro. Todos los goles, en los últimos cuatro partidos, son de penal, porque no llegan al área. Muchos de esos penales fueron por errores puntuales. Ñublense dos penales de Palacios, con Colo Colo muy aislados y lo de ayer un centro al área para ver qué pasaba.Pero no es que la U dejó de cara al gol al delantero, son todas jugadas aisladas, no hay generación de juego y ayer jugó con la forma que prefería Escobar", finaliza.