Los hinchas de Universidad de Chile no quedaron nada de contentos después de que se enteraron de que el entrenador Cristián Romero le dio al plantel el lunes libre, en la semana más importante de los azules en los últimos años.

El cuadro universitario recibirá este domingo a Unión La Calera y si empata o pierde corre serio riesgo de caer en liguilla de promoción o incluso en el descenso directo, al término de una horrible campaña en el Campeonato Nacional.

Pero por si fuera poco, una nueva información golpea la actualidad del elenco del León. De acuerdo a lo señalado por el periodista Cristián Caamaño en Deportes en Agricultura, un grupo de jugadores de la U visitó un restaurante y terminó la merienda bebiendo cervezas.

"Yo les diría a los jugadores de la U que si les van a dar el día libre, lo tomen para descansar, literalmente. Para estar reposando, en sus hogares. No para exhibirse en restaurantes bebiendo alcohol, como sucedió ayer con algunos en un local de Vitacura", aseguró.

La preocupación del analista no sólo pasa por la utilización del tiempo libre, si no que por la imagen que muestran los jugadores aludidos. "Yo no sé si no entienden lo que está sintiendo el hincha de la U, si entienden la trascendencia de lo que está ocurriendo en el club", subrayó

"Pero sentarse y hacer una larga sobremesa, con cervezas sobre la mesa, y disfrutando a vista y paciencia de los comensales de un restaurante, muchos de ellos hinchas de la U seguramente, no les hace bien ni a ellos ni a la institución", sentenció.

Caamaño: "¡Se están jugando el descenso!"



La exclusiva de Cristián Caamaño estuvo acompañada por un sentido consejo. "Lo mejor que pueden hacer los jugadores de la U esta semana es guardarse y no mostrarse. Ya la semana pasada en ese mismo restaurante algunos fueron y fueron vistos bebiendo alcohol", aclaró.

"No tengo nada con que beban alcohol durante la tarde, pero me parece que hay momentos y momentos. Y cuando el equipo está peleando el descenso, lo peor que pueden hacer algunos jugadores es exponerse, a situaciones graves, como un insulto o la falta de respeto de los comensales que se puedan sentir pasados a llevar por el poco compromiso", reflexionó.

Además, el tema se vincula con los riesgos vinculados con la pandemia. "Con esto del covid-19, lo que le está pasando a Colo Colo, se critica mucho la vida social de los jugadores albos. También va esta crítica a los jugadores de la U, y sobre todo porque se están jugando el descenso".

Por último, el periodista hizo un llamado enfático. "Muchachos, si van a descender, guárdate en la casa. No vayas a tomar cerveza a un restaurante, como lo hicieron ayer cuatro futbolistas en Vitacura, al final del Parque Bicentenario", completó.