Universidad de Chile recibió un duro golpe de Curicó Unido en el Campeonato Nacional. Los azules llegaron a seis fechas consecutivas sin saber de victorias y por cuarto año consecutivo se complican al mirar de cerca la zona de descenso.

El elenco universitario marcha en el decimotercer lugar en la tabla de posiciones con 22 puntos, a solo tres unidades de los colistas Deportes Antofagasta y Coquimbo Unido. Y ante la falta de resultados, varios miran hacia el técnico Diego López.

Para Cristián Camaaño, el desempeño del técnico uruguayo ha dejado que desear. El periodista deportivo manifestó en ESPN Equipo F que Sebastián Miranda, quien asumió el equipo tras la partida de Diego Escobar y dejó dos triunfos y dos derrotas en su pasar, hizo más con un equipo menos fuerte.

"Cuando algunos veían mejorías en el equipo, decían que con López la U juegua mejor que con Escobar. Pero es que el piso no tiene que ser Escobar, tiene que ser Miranda. Con peores jugadores, porque no tenía ni a Domínguez y Ojeda, hizo mejor campaña. El equipo no jugaba extremadamente mejor, pero sí jugaba mejor", dijo Caamaño.

"Las dos derrotas con Everton y Cobresal fueron peleando hasta al final. Le ganó a Huachipato y La Serena, esas victorias hoy parecen ser una salvación. Pero no era tan difícil, no había que ir a buscar a Italia para conseguir la revolución", continuó.

Luego, el periodista apuntó sus dardos a quienes toman las decisiones en Universidad de Chile. "Cuando te preguntas: ¿Quién toma las decisiones en la U? Un presidente desaparecido en acción, absolutamente. Michael Clark ha hecho dos declaraciones fantásticas este año: que están buscando estadio y que este equipo dará más alegrías que tristeza. Que vaya a hacer una encuesta al hincha de la U", ironizó.