Universidad de Chile cayó por 0-3 ante Universidad Católica en el clásico universitario y mira la zona de descenso más cerca que nunca. Los azules se estancaron en la decimotercera posición y ya no dependen de sí mismos para no caer en el fondo: si triunfan Deportes Antofagasta y Coquimbo Unido, ambos pueden quedar con su mismo puntaje.

El panorama es duro para los dirigidos de Diego López y tanto la hinchada como el medio comienzan a buscar culpables. Para el periodista deportivo Cristián Caamaño, varias situaciones tienen a la U en este momento, pero gran responsabilidad está en lo que ha planteado el técnico uruguayo.

"A siete fechas del término del torneo, la U está peor que el año pasado, ahí la U se metió solita en el fondo, pero en las últimas cuatro fechas. A estas altura estaba séptimo el año pasado. Ahora está con riesgo de quedar penúltimo y eso sería dramático, porque ahí no solo tiene que jugar con fantasmas sino clubes que están en mejores condiciones", lamentó.

"¿Qué puede hacer la U? La verdad, no sé. Diego López está en una situación muy desmejorada, un punto de 21 en cualquier otra circunstancia significa la salida de un entrenador. Pero, ¿es lo mejor? La respuesta la tienen los jugadores, el mismo López, que a lo mejor no quiere seguir, y los dirigentes", agregó

Caamaño continuó su análisis y tuvo dardos para López por no privilegiar a Darío Osorio y Lucas Assadí. "Cuando tienes a Assadi u Osorio, no puedes jugar para Ronnie Fernández. No puedes jugar todo para un futbolista que es del montón, debes apuntar a los mejores. Eso lo entendió Sebastián Miranda cuando dirigió a la U, que le dio protagonismo a los jóvenes, pero si la U cree que va a ganar un partido al buscar a Ronnie, me parece que Diego López cambia o se hunde hoy", lanzó.

"Hay una influencia del entrenador, estos mismos futbolistas con Miranda demostraron otra cosa y ahí no estaba ni Emmanuel Ojeda ni Nery Domínguez. O sea, la U incluso podría dar un salto de calidad, pero Lopez dirigió, y no solo hoy, una estrategia que viene fracasando", continuó.

"La U no se va a salvar jugando para Ronnie, lo hará jugando para los chicos. O López cambia la fórmula y se atreve a que Osorio y Assadi tomen las banderas o este equipo se hunde a la B. Asi no se va a salvar la u, lo hará buscando a los chicos", cerró.