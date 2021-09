Universidad de Chile espera golpear la estantería en los últimos días de apertura del libro de pases del Campeonato Nacional, y hace esfuerzos ingentes por sumar dos refuerzos de renombre: nada menos que Junior Fernandes y Lorenzo Reyes.

Ante la alternativa, Cristián Basaure se mostró plenamente a favor. El experto de Redgol en La Clave asegura que ambos jugadores le pueden darle "un valor agregado" al equipo de Esteban Valencia, "incluso si es que llega a clasificar a copas internacionales".

"Son dos jugadores probados para mí. No solamente en la U, si no que también en la selección chilena. Me parece que le vendrían demasiado bien a la U, porque aportarían mucho al juego", advierte el ex futbolista y entrenador profesional.

De todas formas, Basaure subraya la importancia de respaldar lo que ya tiene el elenco azul. "Lo que ha hecho Valencia ha sido positivo en la suma y resta", explica en la expectativa de que la dirigencia "sostenga a Fernando de Paul, a Ramón Arias y a Joaquín Larrivey".

Será parte de la negociación que tendrá que establecer la nueva secretaría técnica universitaria en materia de renovaciones, a la par con las posibiles incorporaciones para el segundo semestre, que tendrán su fecha término el próximo viernes.

Universidad de Chile se mantuvo cuarta en la tabla de posiciones del Campeonato Nacional, luego de empatar en casa con La Serena en la vigésima fecha. Su próximo desafío será el lunes ante Unión Española en el estadio Santa Laura-U. SEK.