Cristián Caamaño le arma el once a Dudamel para enfrentar a Colo Colo: Henríquez y Larrivey como únicos atacantes

Solo es cuestión de días para que se dispute la versión 189 del Superclásico del fútbol chileno, porque Colo Colo recibe en el Estadio Monumental a Universidad de Chile, encuentro que será válido por la quinta fecha del Campeonato Nacional.

En ese contexto, en Deportes en Agricultura analizaron la previa del compromiso y Cristián Caamaño se atrevió a armar el once que debe presentar Rafael Dudamel ante el Cacique: poblando la zona media del campo y jugando con solo dos delanteros.

“La U no tiene que ser un equipo defensivo para jugarle a Colo Colo, porque no estamos planteando dos volantes centrales, no estamos planteando cuatro zagueros centrales en el fondo (…) Yonathan Andía con Martín Rodríguez se va a plantear un duelo en el mediocampo, le pones un espejo a Leonardo Gil con Gonzalo Espinoza, Marcelo Cañete con César Fuentes y ahí vas armando las parejas del Superclásico. Es muy sencillo”, partió diciendo.

“Gustavo Quinteros repite el esquema, no los nombres porque tiene este reingreso de Maximiliano Falcón, pero el esquema sale de memoria: 1-4-2-2-2, que después puede pasar a 1-4-4-2 o 1-4-3-3. El plantel de Colo Colo sabe cómo va arrancar el clásico y eso es una ventaja”, agregó.

La U llega con la moral en alto al Superclásico, porque viene de un trabajado triunfo sobre Unión Española. (FOTO: Agencia Uno)

En la misma línea, complementó que “con Falcón y el chico Daniel Gutiérrez, Colo Colo pierde terreno en el juego aéreo, quizás ahí la U puede sacar ventaja con Ángelo Henríquez y Joaquín Larrivey”.

Por consiguiente, el periodista deportivo mencionó que la U debe jugar con un esquema 1-4-4-2, siendo el mediocampo poblado con: Camilo Moya, Gonzalo Espinoza, Nahuel Luján, y Marcelo Cañete, mientras que los atacantes deben ser Ángelo Henríquez y Joaquín Larrivey, siendo el perjudicado Simón Contreras.

Sin embargo, fue el propio comunicador, quien señaló que eso es difícil que ocurra, porque “Dudamel no sabe protagonizar los partidos, sí te puede resolver con algunas jugadas preparadas, pero no es un técnico que va a salir a comerse al rival”, sentenció.

Según la información que entregaron en Deportes en Agricultura, el equipo que sí trabajó Dudamel parte con: Fernando de Paul; Yonathan Andía, Osvaldo González, Ramón Arias, Diego Carrasco; Moya, Espinoza, Cañete; Contreras, Henríquez y Luján.

