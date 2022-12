Universidad de Chile sigue trabajando en el mercado de pases para poder completar el plantel para el técnico Mauricio Pellegrino, donde los hinchas azules están expectantes con la situación de Marcelo Díaz.

Si bien el miércoles tanto el presidente, Michael Clark, y el director deportivo, Manuel Mayo no cerraron la puerta, sí dejaron en el aire la opción de que el volante no es prioridad para el presente mercado.

Algo que también informa Coke Hevia, quien en Pauta de Juego, entrega detalles de cómo los caminos se van alejando y lo llevan al Audax Italiano.

"La información que tengo es que si bien conversaron, no hay ninguna oferta formal de Universidad de Chile por Marcelo Díaz.Ninguna. Hubo conversaciones, pero no hay oferta formal por Marcelo Díaz. Entonces no llega. Hoy tengo más porcentaje que juega en Audax que en la U", comentó Hevia.

En ese sentido, apunta a que las razones han dejado de ser futbolísticas o económicas, apuntando más allá.

"Quedó claro que el llamado viene de arriba. En el fondo es, gerenciador deportivo, Fernando Felicevich, te mandaste embarradas, le vamos a dar manija a Mayo. Pero yo con esto no cedo, no me lo traen. No hay ninguna razón lógica para que Marcelo Díaz no llegue. Se confirma que Seymour no sigue, tiene solo a Ojeda. Es algo extrafutbolístico", deja abierto el debate.

Por lo mismo, deja en claro que las cosas podrían variar con el correr de los días, pero que en esta jornada Díaz no está cerca de Universidad de Chile.

"No le han hecho ninguna oferta formal, no digo que no vaya a llegar, pero hoy tiene más chances de jugar en Audax que en la U", finaliza.

