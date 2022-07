La teleserie en Universidad de Chile con el caso del tercer refuerzo en el mercado de pases, el portero Martín Parra, sigue dando que hablar. Esto, luego de que Diego López enfatizó sus dichos diciendo que buscaba un portero de experiencia para sumar al plantel.

En ese sentido, más allá de la polémica que se generó con el director deportivo, Manuel Mayo, con la plana mayor de Azul Azul, el periodista Coke Hevia asegura que el jugador que viene de Huachipato ha quedado en medio de la polémica.

"Me da pena Martín Parra. Es un buen arquero y no es culpa de él que su nombre aparezca manoseado. Es tan pichanga el pase, que llega hasta fin de año. Azul Azul no tiene moral", lanzó el comunicador en sus redes sociales.

Es que el préstamo del formado en el conjunto acerero será de cuatro meses, por lo que la posibilidad de competir por el puesto será bastante reducida, en relación a que en la U ya tienen definido como titular a Cristóbal Campos, además que tienen a Pedro Garrido.

López sigue firme

El entrenador uruguayo de Universidad de Chile nuevamente dio a conocer su punto de vista con respecto al portero, teniendo en cuenta que la dirigencia, en esta oportunidad, no lo escuchó.

"El mercado te puede llevar a otras cosas, pero molestarme no. No creo que el que venga vaya a ser un jugador que no esté apto para jugar en la U. Aparte es un fichaje que es particular", aseguró.

"Muchas veces hay jugadores grandes que no aceptan venir a ser segundos o terceros, no es que digamos que hoy necesitamos un delantero y se va a buscar un delantero determinado y tiene que ser ese, acá estamos buscando un arquero grande, con experiencia y que sepa que no va a venir a jugar", precisó.