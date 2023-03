En Deportes en Agricultura quedaron medios tostados con las declaraciones del presidente de Azul Azul y timonel de Universidad de Chile, Michael Clark, en medio de las consultas sobre el próximo Superclásico ante Colo Colo y el trabajo del entrenador Mauricio Pellegrino.

“Uno siempre quiere competir y ganar, por ende siempre estás con la ilusión de ganar los partidos, pero estamos con los pies en la tierra y vamos paso a paso, no hay que faltarle el respeto a nadie, ir con humildad. Tenemos un partido muy importante este jueves (ante La Calera) y una vez que pase este, pensaremos en el que viene (contra Colo Colo)”, dijo Clark desde el CDA.

Agregó que “Mauricio está haciendo lo que pensábamos que iba a hacer. Yo creo que hace mucho tiempo no se veía en Chile un entrenador de su estatura. Creo que ha mostrado con sus palabras sabias que sabe lo que hace, ha dado consejos a los jóvenes y está haciendo jugar cada día mejor al equipo”.

El primero en mostrar su contrariedad fue Francisco Sagredo: “ahora son palabras sabias, el lunes después de lo que había dicho Pellegrino, manifestaba que la ropa sucia se lava en casa”.

Continuó Cristián Caamaño: “y no le queremos faltar el respeto a nadie, pero hace tiempo que no llegaba un DT de esta estatura… ¿Cómo? ¿Holan no tenía esta estatura? Y Quinteros venía del fútbol boliviano. Eso es faltar el respeto y agrandarse”.

Mauricio Pinilla fue más directo y aseguró que Clark “no sabe, habla desde la ignorancia”, mientras Sagredo añadió que “Chile es la única industria donde por tener billete te compras una empresa, un club, y automáticamente te conviertes en un experto que habla de fútbol”.

Caamaño sentencia: “si tú mismo dices que no quieres faltar el respeto, pero inmediatamente dices ‘tenemos un técnico que no se ha visto’, partes faltándole el respeto a Holan. Y no puedes decirlo tres días después de reclamar que la ropa sucia se lava en casa, no te contradigas tan rápido. Espera unos meses a que se nos olvide, te regalas muy rápido”.