Universidad de Chile abre la séptima fecha del Campeonato Nacional recibiendo a Unión La Calera este jueves. El equipo dirigido por Mauricio Pellegrino está en racha y busca la cuarta victoria en línea del Chuncho, en pelea con la Católica y Huachipato por el liderato de la tabla.

Además, La Calera será el último partido de la U antes de un nuevo Superclásico contra Colo Colo en el estadio Monumental. La U enfrentará al archirrival el 12 de marzo y Cristián Basaure ya palpita el enfrentamiento.

Consultado en RedGol en La Clave si los jugadores azules entrarán con freno ante La Calera, el ex futbolista y táctico de la casa responde y da sus argumentos.

“¿Meter menos la pierna? No, difícil. Creo que en la previa puedes pensarlo, llevarlo a la práctica en el partido es muy complejo”, contó Basa.

El comentarista agregó que “me pasó un montón de veces, de tener un partido contra un rival importante o un equipo grande y tú dices ‘no me quiero perder ese partido’. Lo puedes regular desde el control emocional más bien, pensar en que voy a estar enfocado en el juego, no me voy a salir, si me pegan o si me cobra algo en contra voy a estar consiente de no reclamar al árbitro para no ganarme una amarilla, eso se piensa”.

“Pero después en el juego es tanta la adrenalina que es difícil llevar a la práctica no meter la pierna, uno va a pelear el balón igual. Tiene que ver más con la concentración de la previa que con el juego”, sentenció Basaure.