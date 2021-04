Ángelo Henríquez desmiente dichos de Johnny Herrera sobre la U: "El campeonato pasado vi al equipo bastante unido"

Universidad de Chile no lo ha pasado nada de bien luego de caer en su visita a Colo Colo en el Estadio Monumental. Los azules se llenaron de críticas por su juego, su actitud y hasta por problemas pasados, que revivieron de la mano de Johnny Herrera.

El arquero reveló un quiebre en el camarín generado por Walter Montillo y sus cercanos, a los que acusó de querer sacar a Rafael Dudamel. "Montillo era bien resistido por una parte del plantel. Generó muchos anticuerpo los problemas personales que tuvo con la dirigencia, muchos apuntaban que era un tema hasta de egoísmo por poner sus problemas por sobre los del plantel", lanzó el ex arquero en Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

Pero no fue lo único, ya que fue más allá y recalcó que también parte de la dirigencia estuvo con el argentino. "Lo único que quería ese bandito, con una parte de la gerencia, era sacar a Dudamel. Por eso le filtraron el contrato (…) yo puedo decir con certeza que el directorio estaba en acuerdo absoluto de que el profesor Dudamel fuese el técnico de Universidad de Chile".

Herrera apuntó contra Montillo y dejó la grande en la U. Foto: Agencia Uno

La situación ha generado una serie de rumores, a los que este miércoles hizo frente Ángelo Henríquez. El delantero salió al paso de los dichos de Herrera y señaló en conferencia de prensa que "por lo menos yo, no vi división en el plantel el año pasado. Sí hubo momentos difíciles porque no nos iba bien, pero siempre se comentan cosas negativas que pasan o no en un equipo como la U".

Para el arquitecto del gol, los dichos del ídolo azul no son reales. "Desmiento eso, el campeonato pasado vi al equipo bastante unido, no vi grandes diferencias entre jugadores. Venía a los entrenamientos y lo pasaba bien, al final supimos salir del mal momento y terminamos en una buena posición a pesar de lo que se comentó de afuera, lo negativo, salimos de eso y terminamos salvándonos del descenso y terceros en la tabla".

Finalmente Henríquez puso punto final a la polémica. "Lo más importante que hubo y creo que fue la razón de terminar bien fue la unión de grupo. La energía siempre fue positiva dentro del grupo, yo no viví eso que se comentó".