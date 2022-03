Álvaro Brun no se esconde de las críticas en la U: "Si al hincha no le gusta como juego, está en su derecho a manifestarse"

Universidad de Chile no logra levantar el rumbo en el Campeonato Nacional y sigue complicada tras las cuatro fechas sin saber de triunfos. Pero este domingo el Bulla tendrá la oportunidad de sacarse la mufa, recibiendo a Unión Española en el problemático partido pendiente.

En la previa de este encuentro, Álvaro Brun habló en conferencia de prensa y abordó su presente en el club. Desde su arribo, el uruguayo no ha logrado demostrar un gran nivel, algo que tiene inquietos a los hinchas. "Los comentarios negativos no los leo ni los veo porque no tengo redes. Si al hincha no le gusta como juego, está en su derecho a manifestarse", lanzó.

De hecho, el volante respondió a las pifias recibidas ante Curicó Unido. "Dentro de la cancha vi que cuando lateralicé en un par de pases para tener posesión, ese murmullo era porque no íbamos ganando, pero como jugador tengo que decidir y si es lo mejor para el equipo, lo voy a hacer".

Eso sí, Álvaro Brun es autocrítico con su momento en la U. "No estoy 100 por ciento contento con mi rendimiento, como calculo que la gran mayoría del plantel le debe estar pasando (...) Yo trataré que los comentarios sean positivos en el próximo partido, quizás no fue el mejor, pero no lo hice mal tampoco", señaló.

Pero el charrúa no se quedó en eso e insistió en el nivel mostrado hasta ahora. "En lo deportivo, nos está costando a mí y a todos el encontrar esa identidad, esa manera de jugar que nos lleve a los triunfos, que no seamos un equipo inestable, que mantengamos una línea. Se está trabajando para mejorarlo".

A tal punto llegó la autocrítica de Álvaro Brun, que reconoció que las derrotas lo golpean fuerte. "A uno se le pasa por la cabeza, la ansiedad de ganar te cambia el ánimo. Si pierdo, llego a mi casa y me agarra una depre que me amarga… pero cada uno lo vive a su manera, vengo a entrenar con una energía bárbara para sacar esto adelante".

Su mensaje a Santiago Escobar para sacarle rendimiento

Universidad de Chile comenzó la temporada con un esquema de dos volantes centrales, pero ante Curicó Unido esto cambió, quedando solo Álvaro Brun en labores de corte. Al ser consultado por el puesto que más le acomoda, el volante le dejó el mensaje claro a Santiago Escobar.

"Solo de seis, con dos volantes mixtos", aseguró. Incluso, el uruguayo no dudó en recalcar que solo hay una forma de salir del mal momento: "Trabajando y entrenando, es lo único que puedo decir. Puedo venir a decir cuál es la solución, pero no la tengo".

Finalmente y ante la posibilidad de jugar incluso de central ante la ausencia de José María Carrasco por las eliminatorias, Álvaro Brun es claro. "Si hay una urgencia, puedo jugar en ese puesto. Lo sabe la gente que lo tiene que saber, pero hay gente que siente más ese puesto y por algo los están poniendo. Si me toca jugar ahí y estoy con condiciones, voy y lo hago. No hay problema".