La actuación de Cristóbal Campos en la victoria de Universidad de Chile ante Unión Española por el Campeonato Nacional (2-0) no sólo convenció a su ferviente fan, el ex capitán y golero azul Johnny Herrera, si no que también a la exigente hinchada del conjunto universitario.

Es que varios estaban esperando esta oportunidad para el canterano, que apareció como titular mientras Hernán Galíndez está representando a la selección de Ecuador en las fechas finales de las Eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022.

Y las estadísticas le dan la razón al meta de 22 años, que registró la mejor actuación de un arquero en lo que va de temporada de la U y superando las seis actuaciones de Galíndez durante el presente campeonato.

Las estadísticas de Sofa Score pueden ser un parámetro, y Campitos obtuvo una calificación de 8,7 en Playa Ancha, superior a todo lo que ha marcado el ecuatoriano, quien promedia una puntuación de 7,02 y su mejor valoración fue un 7,8 contra en el triunfo 2-1 sobre Antofagasta.

Lo primero que llama la atención es que el joven golero timbró la primera valla invicta de la U en el campeonato, mientras Galíndez siempre sufrió goles y acumula un promedio de dos en contra por partido.

Otro indicador decisivo es el de las atajadas o salvadas. Mientras Campos timbró siete tapadas ante Unión Española, el ecuatoriano Galíndez no ha sumado más de cinco en cada una de sus presentaciones, y promedia 4,7 cada 90 minutos de juego.

El canterano también se impone con el pie, ya que registró 50 toques al balón contra 45,7 que promedia el veterano. En el balance, Campos se impone a Galíndez en precisión en campo contrario y en pases largos, mientras el ecuatoriano sólo está arriba en la estadística en pases cortos.

Datos que seguramente darán que pensar en el CDA en la semana previa al clásico universitario, una instancia para la que el técnico Santiago Escobar no quiere adelantar decisiones de cara a la visita del sábado a Universidad Católica.

"Hay que reconocer que la U tiene tres extraordinarios arqueros. Uno mundialista como Galíndez y otro que va a estar en la selección chilena, de muy buena proyección y realidad. Acá el que gana es el equipo, que al tener tanta competencia los hace mejores", apuntó.