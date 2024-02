Universidad Católica sigue en la búsqueda de refuerzos para la temporada 2024, siendo la vuelta de Benjamín Kuscevic una de las más complicadas en estos momentos. Pese a las ganas de los cruzados de repatriar al defensor, todo apunta a que este seguirá con su carrera en Brasil.

Justamente su posible vuelta fue tratada por José María Buljubasich, gerente deportivo de la UC, en medio de la presentación de Lucas Menossi. Para el ex portero, todavía hay chaces de traer al jugador de 27 años.

Ante los medios, el Tati declaró que “lo de Benjamín, hay versiones o posibilidades que vaya a otro equipo. No está cerrado ni para allá ni para acá, por lo tanto todavía hay posibilidades que se pueda hacer”.

“En el fútbol hasta que no se firman las cosas, no se pueden dar por hechas. Nos gustaría contar con Benja en la medida que se pueda. Si no se da, evaluaremos. Hay nombres en otras posiciones”, agregó.

Además, el dirigente se dio tiempo de comentar el lío de los cupos de extranjeros que debe solucionar la ANFP para el 2024. “Si las bases y reglamentos permiten seis, evaluaremos si es necesario o no traerlo. No quiere decir que porque votamos cinco, no podamos tener seis, hay que dejarlo claro. La competencia es para todos igual”, concluyó.

Benjamín Kuscevic lleva desde el 2020 jugando en el futbol brasileño. Por cuatro temporadas estuvo en Palmeiras, hasta que en el 2023 fue traspasado al Coritiba FC de la Primera División.

¿Cuándo vuelve a jugar Universidad Católica?

A falta de una oficialización, todo apunta a que el próximo desafío de los cruzados en esta pretemporada 2024 será ante Santiago Wanderers. Será en la llamada “Noche Verde”, programada en un principio para el viernes 9 de febrero a las 19:00 horas en el Elías Figueroa de Valparaíso.

