Fernando Zampedri dio un paso más rumbo a su esperado récord en Universidad Católica. El Toro anotó en la goleada por 4 a 1 de los Cruzados ante Deportes Copiapó y por fin pudo alcanzar a Rodrigo Barrera en la cima de la tabla de máximos artilleros del club.

El delantero llegó a los 118 tantos que tenían solo en lo más alto a un hombre que se mantenía ahí ante la rabia de los hinchas por su identificación con la U. Pero ahora que su actual atacante está a nada de superarlo, los de la franja sueñan con que lo haga en grande y ante un rival directo: Colo Colo.

Los Cruzados hoy están en el tercer lugar de la tabla de posiciones y tienen un partido menos precisamente con el Cacique. De ganar, acortarán la disputa por el Chile 2 a Copa Libertadores en un Estadio Monumental donde el 9 nunca ha celebrado un gol.

Fernando Zampedri busca hacer historia en la UC… ¿ante Colo Colo?

Fernando Zampedri ha hecho historia con Universidad Católica, pero ante Colo Colo no siempre lo ha pasado bien. De hecho, el Toro nunca ha marcado un gol en el Estadio Monumental, pero ahora puede tener una más que dulce revancha.

Fernando Zampedri puede marcar su histórico gol con Universidad Católica nada menos que contra Colo Colo y en el Estadio Monumental, donde nunca anotó. Foto. Photosport.

La próxima semana los Cruzados visitarán al Cacique en la Ruca en un duelo que puede encender por completo la pelea en la cima de la tabla de posiciones. De hecho, algunos creen que el delantero guardará su marca para esa jornada y así darle una doble alegría a los de la franja.

Así por lo menos lo cree el periodista Pablo Flamm, quien en las pantallas de DSports no dudó. “¿Dónde no ha anotado? No digo que se vaya a guardar, pero ese partido tiene una trascendencia porque le puede amargar el Chile 2”, lanzó.

Dichos a los que se sumó Jorge Pellicer, quien confirmó el deseo de los fanáticos de la UC de verlo hacer historia ante Colo Colo. “Los hinchas de Católica quieren que Zampedri alcance el récord ahí”.

Pero más allá del sueño de los Cruzados, lo cierto es que antes del Cacique tienen otro partido importante. Este domingo 29 de septiembre a las 20:00 horas reciben a Unión Española buscando acortar distancias con los líderes y así seguir soñando con el título.

En cuatro visitas, el artillero nunca ha logrado marcar en el Estadio Monumental y, con el momento que vive el club, difícilmente se guardará por un capricho. Así, quedará esperar para saber si finalmente la fiesta será ante los Hispanos o si tendrá opciones de hacerlo contra uno de sus rivales favoritos.

Fernando Zampedri por ahora tiene la mira puesta en el próximo partido de Universidad Católica. Un gol necesita el Toro para dejar atrás a Rodrigo Barrera y así ser el máximo goleador de los Cruzados. ¿Aguantará hasta Colo Colo?

¿Cuáles son los números de Fernando Zampedri esta temporada?

En lo que va de temporada 2024 y tras el partido con Deportes Copiapó, Fernando Zampedri llegó a los 25 partidos oficiales en total esta temporada con Universidad Católica. 16 goles, 2 asistencias y 2.057 minutos son su saldo hasta ahora.

¿Cuándo es el clásico entre Universidad Católica y Colo Colo?

Universidad Católica buscará tres puntos de oro en el clásico ante Colo Colo. El duelo está programado para el próximo jueves 3 de octubre a partir de las 20:00 horas.