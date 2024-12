"Me dijeron que no tendría los minutos y...": Zanahoria Pérez cuenta la verdad sobre Thomas Gillier y la UC

Tras buenas campañas en la UC y un intermitente 2024, Sebastián Pérez dejó el equipo y es nuevo refuerzo de Palestino. Es que extrañó su salida de San Carlos de Apoquindo debido a que terminó siendo titular en el arco de Tiago Nunes.

Lo cierto es que el meta llegó a La Cisterna, donde incluso también se dio por cerrado su regreso a Deportes Iquique. Aunque el mismo “Zanahoria” aclaró que al norte no arribó por “cosas personales, los hinchas que siempre me recuerdan con cariño”.

En cuanto a su momento como experimentado portero, Pérez reconoció que ahora en Palestino está “mucho más maduro que cuando estuve en 2018, es un equipo que siempre pelea en los puestos de arriba”.

Pérez y las razones de su adiós en la UC

En diálogo con Radio ADN, Sebastián Pérez reconoció que la arremetida del buen portero Thomas Gillier pesó en su no continuidad en Universidad Católica. Por eso, llenó de loas al canterano cruzado.

Pérez fue intermitente en el arco cruzado este año /Photosport

“Tiene una muy buena proyección (Gillier), ya lo mostró en su primer año en Primera. Todos vamos a cometer errores, obviamente tiene mucha proyección en la UC”, dijo Zanahoria.

Pero consultado puntualmente sobre por qué no siguió en la UC, Pérez reconoció que “no me dijeron por qué motivo, solamente que no iba a tener los minutos que yo deseaba”.

“En base a eso empecé a buscar en otro lado para poder desarrollarme y tener una oportunidad mayor. Palestino es un equipo que se está armando bien, un proyecto para seguir creciendo”, cerró.