Universidad Católica quiere volver a los triunfos tras su agónica derrota ante Coquimbo Unido por la fecha 3 del torneo, enfrentando en condición de local por la próxima jornada a Cobresal en El Teniente de Rancagua.

Los cruzados tienen una buena noticia pensando en este partido, ya que recibieron luz verde por parte de la ANFP para adelantar el compromiso que en un principio iba a cerrar el domingo desde las 20:30 horas la cuarta jornada del Campeonato Nacional 2023.

Ahora Universidad Católica y Cobresal se verán las caras en El Teniente de Rancagua este mismo domingo 12 de febrero, pero a partir de las 19:00 horas, esto considerando que los partidos programados para ese día no se jugarán por los incendios en el sur.

El resto de la fecha no sufrirá mayores cambios luego de la postergación del Huachipato vs Colo Colo en el CAP y del Ñublense vs O’Higgins en Chillán.

La UC de momento es segunda en el Campeonato Nacional 2023 con seis puntos luego de dos victorias y una derrota en este inicio de temporada. Junto con O’Higgins, Cobresal, Ñublense y Curicó Unido es parte de los cinco elencos con seis unidades en lo que va de torneo.