Ignacio Saavedra: "Estoy agradecido de Colo Colo, pero Católica es lo que me ha dado todo"

En su corta carrera Ignacio Saavedra ya alcanzado la gloria con Universidad Católica, logrando un tricampeonato y estableciéndose como uno de los titulares indiscutidos en el mediocampo.

Conocido es su amor por el equipo cruzado, pero el joven de 22 años tiene pasado en las divisiones menores de Colo Colo, uno de sus clásicos rivales.

En entrevista con TNT Sports, se refirió a ese paso: "Estuve hasta los 13 años en Colo Colo y agradecido de que haya tenido muy buenos entrenadores, conocí a buenas personas".

"Me tocó llegar a Universidad Católica y fue lo mejor que me pudo haber pasado en la vida como futbolista. Voy a estar agradecido con Colo Colo, uno nunca tiene que olvidar sus raíces, pero Católica es lo que me ha dado todo", añadió.

"La UC me abrió las puertas, me dio educación, un hogar también en su momento y medio la oportunidad de ser profesional, y por eso Católica lo es todo para mí", finalizó.

Este sábado Universidad Católica enfrentará a Cobesal en El Salvador en un partido clave, pues Colo Colo está libre y podría acercarse en caso de ganar.

El 20 de octubre los cruzados reciben al necesitado Santiago Wanderers y el 24 visitan a Colo Colo en un partido que podría definir el título.