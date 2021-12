Universidad Católica sigue de celebración por su cuarto título de manera consecutiva luego de consagrarse este sábado en la última jornada del Campeonato Nacional, el cual estuvo marcado por su cerrada lucha con Colo Colo, que por algunos momentos parecía ser el equipo que iba a festejar.

El entrenador del cuadro cruzado, Cristian Paulucci, explicó lo sucedido durante las fechas finales de la temporada. "Hay que saber reconocer los errores. Ellos cometieron tres veces el mismo error el tema del Covid, qué culpa tenemos nosotros", afirmó durante una entrevista con Espn.

Sin embargo, no quiso señalar al técnico del Cacique por los comentarios que desmerecen el título obtenido. "A Gustavo Quinteros lo quiero un montón. Yo lo adoro. Pero no apunto a él, es el discurso de Colo Colo. Si ellos sienten que es así, perjudicados, es respetable, jugaron dos partidos con juveniles y a lo mejor no deberían haberlos jugado".

Paulucci confesó que tenía confianza en poder remontar hasta cuando las cosas parecían más complicadas. "Después del partido con Colo Colo me hice una autocrítica. Salieron tres jugadores y me dijeron que estaban en desacuerdo, que estaban cómodos conmigo y que íbamos a ganar el Campeonato", manifestó.

A partir de ahí, en Universidad Católica se llenó de optimismo para la recta final. "Eso me dio aire, me hizo revivir, cambiamos las caras. Ahí sentí que podíamos. Sabía que Colo Colo se iba a caer, lo veía que ganaban bien, pero no terminaba de convencerme la forma. Y pasó lo que pasó en las dos últimas fechas", indicó.