Felipe Gutiérrez se mosquea con consulta sobre el fin de la hegemonía de la Católica: “No viene al caso”

Felipe Gutiérrez se reestrenó con la camiseta de Universidad Católica y, de paso, volvió a una cancha tras un año y medio fuera de la actividad tras estar aquejado de distintas dolencias, lo que lo dejó feliz. No obstante, fue en la derrota de los Cruzados frente a Argentinos Juniors por la Copa Libertadores, lo que dejó comprometidas las opciones del tricampeón chileno en el certamen continental, lo que le amargó el retorno.

“Estoy muy contento, es irónico, pero es una realidad. Llevaba un año y medio sin jugar al fútbol, estoy con una alegría tremenda de hacer lo que me gusta, pero el resultado no acompañó. Nuestro enfoque ahora está en Melipilla y en pelear de nuevo la punta del campeonato”, comentó el zurdo en conferencia de prensa.

Eso sí, también medio se tostó cuando le preguntaron si había llegado el fin de la hegemonía de la UC. “La pregunta no va al caso, Universidad Católica siempre tratará de revertir situaciones así. No es primera vez que pasamos por algo así, he visto de afuera y cuando estuve se revirtieron situaciones así. Nuestro nivel está por encima de esto, aunque los partidos no han sido positivos. Confiamos en nosotros. Tenemos que mejorar, hay que hacer una autocrítica y estamos trabajando para revertir esa situación”, sentenció.

También dijo que el partido no cambió por los que ingresaron desde el banco. “No coincido, con los cambios el resultado fue el mismo. Los que entramos debemos hacerlo de mejor manera. Debemos estar más comprometidos y es algo grupal, no sólo de dos o tres jugadores. La culpa es del equipo y no de los titulares”, dijo el zurdo.

Finalmente, Felipe Gutiérrez dijo que esto “es como toda la Copa Libertadores, es así todos los años, cada partido es un duelo a muerte por clasificar. Se hace complejo sin resultados positivos, pero confío plenamente en el plantel, podemos revertir esto”.