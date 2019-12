Saca la voz: Roberto Gutiérrez desmiente conversaciones con Universidad Católica

Durante esta jornada se filtró de que Universidad Católica le presentaría una oferta formal a Roberto Gutiérrez para que volviese a San Carlos de Apoquindo. Sin embargo, fue el mismo jugador que a través de sus redes sociales salió a aclarar la situación.

"Hinchas y simpatizantes de Universidad Católica, lamento decir que toda información que ha salido en los medios sobre una oferta hacia mi persona por el club es totalmente falsa. Nunca he tenido conversación alguna con el club", escribió el ‘Pajaro’ en las historias de Instagram.

Sumado a ello, agregó que "esto no pasa por mí, no quiero ilusionar a nadie, pero de corazón agradezco a todso los hinchas que me han escrito y entregado buenas vibras para este nuevo comienzo. Voy con todo por este 2020, nuevos desafíos".

De esta manera, el jugador niega cualquier tipo de acercamiento con la UC y se abre la posibilidad que pueda llegar a O’Higgins de Rancagua, elenco que ya preguntó por el artillero que está como agente libre.