Raimundo Rebolledo y los "video entrenamientos" de la UC: "Te alegran el día"

Universidad Católica canceló todos sus entrenamientos, al igual que todos los clubes chilenos, para prevenir los contagios del coronavirus, y el lateral derecho de los cruzados Raimundo Rebolledo, contó cómo se conectan para prácticar de forma virual.

Catuto reveló que le encanta poder hablar con sus compañeros mediante videollamadas, debido a que así saben cómo se encuentran sus colegas durante la cuarentena.

"Te hace sentirte como si estuviéramos más en la normalidad. Ver a tus compañeros, reírte un rato, tirar esas 'tallas' que son muy simples, pero te pueden alegrar el día. Saber en que situación están, cómo están sus familias y saber que están sin complicaciones es bueno para todos", señaló el defensor.

Por otra parte, el ex seleccionado sub 23 contó que lo más complicado es poder hacer los trabajos con balón.

"Para todos lo más complicado ha sido no poder entrenar en cancha y con balón. Vivo en departamento, así que no tengo posibilidad de hacer algo parecido a lo que hacia en un entrenamiento normal. Se pierde futbolísticamente. Pero creo que nos va a permitir que cuando volvamos, volver con todas las ganas y de estar haciendo lo que me gusta", explicó el zaguero de la UC.

Por último, se refirió sobre cómo debería ser el torneo cuando se reanude: "me parece que lo mejor es seguir tratando de jugar la mayor cantidad de fechas. Es lo más justo en términos de estructuración de campeonato, porque se premia la regularidad y el que fue mejor todo el año".