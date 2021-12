El ex delantero de la selección chilena y actual comentarista de Radio Agricultura dio a entender que la Católica deja partir a Edson Puch porque no lo ve imprescindible.

Patricio Yáñez analiza el probable adiós de Edson Puch: "Para mí la Católica no pierde demasiado, lo que la UC le ofrece es lo que esperan de él"

El futuro de Edson Puch en Universalidad Católica se complica y todo indica que el atacante iquiqueño dejará San Carlos de Apoquindo en medio de las negociaciones frustradas del jugador con Cruzados por la renovación de contrato.

José Pedro Fuenzalida es uno que sigue en La Franja, mientras Diego Buonanotte ya partió en una polémica determinación de la Católica. Todo indica que Puch seguirá los pasos del argentino nacionalizado chileno.

En Radio Agricultura, Patricio Yáñez analizó la probable salida de Puch en la UC. El comentarista cree que el probable adiós del iquiqueño se relaciona directamente con su aporte.

“¿Si se va Puch la UC va a perder demasiado? No, para mí no, porque el análisis que hace la Católica y en el ofrecimientos que ves, está lo que esperan de él. Si Puch para la Católica fuera muy importante, le hubiesen ofrecido algo económicamente…”, dijo Yáñez.

El ex delantero de la Roja sentenció que “como Buonanotte, si fuese un jugador relevante, no le ofrecen lo que le ofrecieron, lo obligan a irse. Le dijeron esto es lo que tenemos, no tenemos más".

Puch, de 35 años cumplidos el pasado 9 de abril, llegó a la UC el 2019 proveniente del Querétaro. Con la UC conquistó tres títulos de Primera División y tres Supercopas de Chile.