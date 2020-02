"Me toca marcar a puros delanteros fáciles": la graciosa respuesta de Benjamín Kuscevic a Diego Valencia

Universidad Católica está relajada a la espera del clásico ante Colo Colo. Los cruzados son punteros exclusivos del torneo una vez más y el ánimo del plantel está tranquilo. O por lo menos así lo dejaron claro este miércoles.

Durante la conferencia de prensa de Benjamín Kuscevic apareció Diego Valencia. El delantero estaba mirando cuando le pasaron el micrófono para hacer de periodista. "Sabemos que hay una linda disputa en tu puesto. ¿Cómo analizas los entrenamientos, sabiendo que hay centrales de calidad?", preguntó.

La situación ya sacaba carcajadas, pero la respuesta remató la gracia. El defensor no se hizo problemas y se la tiró con todo al atacante. "La verdad es que no se me ha dado difícil, me toca marcar a puros delanteros fáciles…" alcanzó a decir antes de explotar en risas.

En la #ConferenciaPhilips de hoy, el Benja Kuscevic recibió una especial pregunta, ¡de Diego Valencia! �� pic.twitter.com/PUrcPv2acs — Universidad Católica (@CruzadosSADP) February 12, 2020

El ambiente en San Carlos de Apoquindo es el mejor y pareciera no haber presión de cara al duelo de este domingo, donde además de tomar distancia con los albos podrían incluso sepultar el paso de Mario Salas por el club.