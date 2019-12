Juan Tagle se pone firme: "Edson Puch tiene el fuerte interés de seguir en Católica"

El mercado de fichajes del fútbol chileno tiene una polémica, porque Colo Colo se metió en la pelea por quedarse con Edson Puch, cuyo contrato con Universidad Católica llegó a su fin, por ende ambos clubes negocian con Pachuca por su carta.

El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, ya avisó que quiere quedarse con el ex seleccionado chileno, situación que respondió su par de Cruzados, Juan Tagle, quien dio a conocer que el iquiqueño quiere seguir jugando en la precordillera.

"Nosotros seguimos intentando retenerlo, el jugador ha manifestado su intención de quedarse en Católica. Seguimos trabajando en eso", dijo el mandamás de la UC.

Tagle ahondó en el supuesto enojo de Pachuca con los estudiantiles, debido a que se han tardado las negociaciones por Puch.

"A mí no me han manifestado ninguna molestia. Esas molestias las he visto de fuentes no reveladas. Estamos hablando de fútbol, son estrategias de negociación creo yo. Lo importante es que el jugador tiene el fuerte interés de seguir en Católica. Esperamos que eso se logre", expresó el dirigente.

Por otra parte, Juan Tagle no polemizó por la partida de César Fuentes a Colo Colo: "es un jugador que quedó libre, él nos señaló que sentía que había terminado su ciclo en la UC. Imagino que tuvo una oferta muy ventajosa también".