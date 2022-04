Universidad Católica se impuso en el clásico universitario ante la U y llega al alza a su debut en la Copa Libertadores. Los Cruzados visitan este miércoles a Talleres de Córdoba en Argentina, buscando los primeros tres puntos en la fase de grupos.

En la previa del encuentro, Felipe Gutiérrez conversó con los medios y no escondió su alegría tras la victoria ante los azules. "Siempre es positivo conseguir tres puntos y más en un clásico. Nos quedamos con lo que se hizo en el primer tiempo, fue importante para conseguir los dos goles y los tres puntos".

Pero tras ello, el Pipe llamó a no conformarse. "Hay que dar énfasis a lo que debemos mejorar, trabajar para conseguir el objetivo final. El parón nos vino muy bien y se vio reflejado en el resultado. Quedamos contentos para lo que viene, sabemos que es algo importante y que, como institución, tenemos ganas de disputar. Sabemos la dificultad de ir a Argentina, pero estamos con expectativas de conseguir algo importante", recalcó.

Talleres no llega de la mejor manera y es uno de los colistas en el fútbol trasandino. No obstante, Felipe Gutiérrez pide no confiarse. "No podemos enfocarnos en esas cosas. No te llevan a nada. Tenemos que preocuparnos de nosotros, de cómo enfrentar y cómo queremos jugar".

"Para el fútbol chileno ir a Argentina siempre ha sido difícil. Vamos con la mentalidad para jugar de la mejor manera y conseguir el pase a la siguiente fase. El enfoque será el optimo para un partido muy difícil", agregó.

Y eso no fue lo único, ya que Felipe Gutiérrez dejó claro que quiere volver con el triunfo en el bolsillo. "Nosotros veníamos de cuatro fechas sin ganas y creo que tenemos condiciones para hacer cosas importantes a nivel nacional e internacional. Vamos a apuntar a eso, que es conseguir tres puntos en Argentina".

Un grupo complejo y sus elogios al Cimbi Cuevas

Universidad Católica tendrá que enfrentar a Talleres de Córdoba, Sporting Cristal y Flamengo. En el papel, asoma como una fase de grupos complicada, pero dentro de la cancha son 11 contra 11.

"La expectativa que nos proponemos es mejorar lo del año anterior. Es un rival y un grupo duro, con esa mentalidad tenemos que trabajar para conseguir objetivos", aseguró Felipe Gutiérrez. "Tenemos que trabajar con presión para mejorar lo use se hizo en años anteriores. Vamos a trabajar para ello, al final veremos qué logramos conseguir".

Finalmente, el Pipe tuvo elogios para Cristian Cuevas, que llegó en medio de críticas y ha sido uno de los mejores refuerzos hasta el momento. "Ha estado extraordinario cuando le ha tocado participar. Le tocó poco en El Salvador, pero lo hizo bien. Después con O’Higgins y ahora con la U, que terminó de muy buena manera".

"Es un chico profesional, que llegó con la intención de jugar a pesar de todo lo complicado que se pudo ver con Alfonso por lo que ha hecho en el club. A eso le sumas que Cristián viene de Huachipato y le puede pesar, pero vino a jugar y ha quedado demostrado cuando le ha tocado estar. Espero siga de la misma manera, nos ayuda a lo que necesitamos y que el nivel del equipo suba", cerró.