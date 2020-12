Facundo Imboden y el clásico universitario: "Lo que me gusta es que la Católica viene jugando muy bien"

Facundo Imboden defendió a Universidad Católica entre 2005 y 2009, consiguiendo el título del Clausura 2005 con La Franja. El ex defensa de 40 años ya espera lo que será el próximo clásico universitario, con la UC como visita frente a la U este domingo.

“Es un clásico y creo que todos son especiales. Lo que nos gusta a nosotros es que la Católica viene jugando muy bien en el torneo local y con una buena participación en la Copa Sudamericana”, dijo Imboden en conversación con RedGol.

Agregó que “sabemos que la U no tiene su mejor año, pero los clásicos hay que jugarlos por más que uno venga bien y otro mal. Y hay que ganarlos en la manera que estés. Para mí es el verdadero clásico. Si se puede jugar y ganar por muchos goles, mejor”.

Por otro lado valoró el trabajo del DT de Los Cruzados: “me gusta Ariel Holan, tiene un pensamiento de juego como yo, que me gusta jugar con buen pie. Y le ha dado titularidad a Buonanotte, el Enano está cumpliendo y lo hace quedar bien. Tiene equipo para seguir peleando”.

Además abordó el presente de los azules marcado por Walter Montillo, quien anunció este pasado lunes que no renovará contrato con la U de cara al 2021 y marca la semana previa al clásico universitario.

“Es una lástima, es un gran jugador y ser humano, a Walter lo conozco personalmente. Es de los que, cuando lo tienes en frente, lo quieres llenar de patadas. La U va a querer bajar al puntero para seguir en pelea”, expuso.

Sentencia que “hoy dices que la UC está mejor y es puntero en la tabla, pero hay que jugar el clásico, no quiere decir que cuando juegas con equipos de menor renombre sales relajado… pero el clásico es distinto, tienes en frente a tu archirrival, al que siempre le quieres ganar. En la semana es una cagada. Es hacer todo bien no sólo para seguir en la punta, si no que conseguir esa semana que les gusta a los hinchas para cargar al rival”.